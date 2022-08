Za co polscy imigranci mieszkający na Wyspie kochają UK?

Za co można kochać Wielką Brytanię i za co kochają ją Polacy mieszkający na Wyspie? Oto pytanie, które zadano w mediach społecznościowych - jak odpowiadali na nie nasi rodacy?

Na jednej z popularnych grup na FB zrzeszających polskich imigrantów, którzy zdecydowali się na powrót z Polski do UK poruszony został bardzo ciekawy wątek. Pragnący zachować anonimowość grupowicz zadał pytanie dotyczące "czegoś pozytywnego". Jego rodacy, którzy wcześniej zdecydowali się na powrót do ojczyzny, a następnie zmienili zdanie i "powrócili" do UK zrobili to zapewne z szeroko pojętych powodów życiowych.

Ale czy jest coś za co można lubić, a nawet kochać Wielką Brytanię? Oto pytanie, które zostało przez niego zadane:

Czas na coś pozytywnego - za co lubicie a może nawet kochacie UK? Zazwyczaj nasi rodacy narzekają na życie tuta... Jak wam się żyje? Co wam się tu podoba i sprawia, że nie planujecie powrotu do ojczyzny? A może co sprawiło, że ponownie opuściliście Polskę i wróciliście do UK?

Polscy imigranci i ich stosunek do UK

A tak wyglądało w oryginale:

Czy lubią albo wręcz kochają Wielką Brytanię?

W temacie pojawiło się ponad 100 komentarzy ze strony Polaków (jak można sądzić!) mieszkających w UK i żywiących do tego kraju ciepłe uczucia. Na co zatem zwracali uwagę nasi rodacy? Oto najciekawsze wypowiedzi, które pojawiły się w tym temacie:

Ja ogólnie bardzo lubię UK, ale chyba najbardziej za pogodę. Nie lubię gorąca, a tutaj jest dla mnie optymalna temperatura caly rok - MARLENA

Lubię UK za ten cały luz - OLGA

Tak jak wyżej napisano - zero presji. Luzik totalny. A co do pogody to dobrze wpływała na moje zdrowie. - WIOLKA

Za większą swobodę życia, bez presji, bez krytycznych spojrzeń i oceniania. - GOSIA

Lubię za życie bez stresu, za uprzejmość, za pogodę podobna cały rok - ALEKSANDRA

Ja jedynie lubiłam to, że wychodzisz i masz kuchnie świata na wyciągnięcie ręki. To chyba jedyna rzecz - EWA

Luz na każdym kroku nikt nikogo nie ocenia nie patrzy co robi jak się ubiera czym jeździ, życzliwość na drogach, kultura w sklepach, normalne stosunki szef pracownik, łatwość zwrotów towaru w sklepach, prosty system bankowy (...)- MIROSŁAW

Natura. Klify. Odległość do morza. Jedno z najbardziej rozpoznawanych i ciekawych miast na świecie. Londyn, mimo że ogromny to wciąż zielony i zwierzęta w parkach, w mieście. Ogólnie mieszkanie w innym kraju i załatwianie spraw po angielsku. Pozytywne strony multi kulti - KASIA

Dużo większe możliwości dobrej, rozwijającej pracy. Wyższe zarobki. Wysoka kultura pracy w porównaniu z polską. Lubię UK bo moje dziecko tu nie choruje, przez smog w Polsce miał częste infekcje oskrzeli. W UK żyje się swobodniej, mniej oceniania, więcej luzu. Bardziej przyjazny system edukacji, mniej sfrustrowanych nauczycieli i szczęśliwsze dzieci bo weekendy spędzamy na wycieczkach a nie zakuwaniu do 5 klasówek. - RENATA

