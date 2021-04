Za co można stracić pracę w UK? Polak nagrał film o donosach Brytyjczyków na Polaków [video]

“Dwulicowość - brytyjska wartość”

Tomasz, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami z życia i pracy w UK na YouTube, opowiada kilka historii, które przydarzyły się jemu lub innym znajomym. We wszystkich przewija się motyw absolutnego braku szczerości, a wręcz dwóch twarzy- jednej na potrzeby znajomego, drugiej - dla pracodawcy. We wszystkich tych historiach w roli donosicieli wystąpili Brytyjczycy, a pracę tracili przede wszystkim Polacy, chociaż stracił ją także jeden Anglik.

Zobacz film o nieszczerości Brytyjczyków:

Co Polacy myślą o Brytyjczykach?

Komentarze, które pojawiły się pod filmem wiele mówią na temat tego, jaki stosunek do Brytyjczyków po wielu latach doświadczeń pracy w UK mają emigranci z Polski:

“Mieszkalem tam 15 lat. Wrocilem do kraju i ogladajac to mam wrazenie ze opowiadasz moja historie. Falsz i obluda kipi z tych manekinow. A co najgorsze nasi rodacy mieszkajacy tam staja sie tacy sami. To najsmutniejsze” (pisownia oryg. - przyp.red.) - napisał użytkownik Huberthinho.

The Mechanic dodaje:

“Na początku jak tylko przyjechałem do Angli chciałem rozmawiać ze wszystkimi, opowiadać im o sobie, nawet chwilami śmieszyły mnie ich żarty.. po 14 latach dochodzę do wniosku ze milczenie jest złotem, uśmiechając się tylko przytakuje. O angielskiej dwulicowości to można książkę napisać” (pisownia oryg. - przyp.red.)

Zosia B. ma także podobne doświadczenia:

“Kto tu nie mieszka i nie zaliczy pracy na kilku "fabrykach" to tego nie zrozumie. Mimo tego, że mieszkam tu prawie 13 lat, to nadal nie mogę się z tą dwulicowością pogodzić. Ale nauczyłam się kłamać, bo każda prawda jaką im się mówi brzmi dla nich tak niewiarygodnie, że nie są w stanie jej zaakceptować. Mimo że powierzchownie specjalnie się nie różnimy od siebie, to dzieli nas przepaść kulturowa, edukacyjna, mentalna, którą ciężko zdzierżyć (pisownia oryg. - przyp.red.)

Pojawiły się jednak takżę głosy przeciwne, które popiera znaczna liczba kciuków w górę:

“Przez te kilkanascie lat w UK najbardziej przejechalam sie na Polakach, Litwinach i Portugalczykach. Najbardziej jednak pomocni okazali sie Brytyjczycy, Turcy, Rumuni. Zasada jest taka by nie nawiazywac blizszych znajomosci z ludzmi z pracy, jak najmniej mowic o sobie i jak najwiecej sluchac by wyciagnac wnioski i czegos sie nauczyc dla samego siebie. That's all. Pozdrawiam” (pisownia oryg. - przyp.red.) - polemizuje z większością opinii Cryz Cryz.

Jerzy Tretta podkreśla także inny ważny fakt:

“Nie trzeba wyjeżdżać do Angli żeby spotkać takich ludzi o dwóch twarzach! (pisownia oryg. - przyp.red.)

Więcej filmów na temat życia w Wielkiej Brytanii znajdziesz na kanale ZMYWAK