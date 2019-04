Z Wielkiej Brytanii na Islandię. Zaplanuj swoje wakacje już dzisiaj!

Bez względu na to, w której części roku planujesz swój urlop, leżąca niedaleko Islandia jest idealną destynacją dla osób chcących zanurzyć się w surowej przyrodzie, planującychwypocząć w gorących źródłach, zlokalizowanych pośród niesamowitych krajobrazów lub spróbować swoich sił podczas wędrówki po lodowcu, zjazdu do uśpionego wulkanu bądź na wyprawie Super Jeepem.

Islandia intryguje i przyciąga podróżnych z całego świata. Skorzystaj z tanich lotów i wybierz się na wyspę łączącą w sobie siłę wszystkich ziemskich żywiołów!

Wycieczka latem

To najpopularniejsza pora roku, którą wybiera większość turystów, kierując się prognozami na łagodniejszą pogodę, otwartymi drogami (łącznie z niezamieszkałym interiorem), czy możliwością podziwiania białych nocy, które pozwalają na długie zwiedzanie, nawet gdy na zegarku dawno wybiła już północ. Lato na Islandii to również okazja podziwiania maskonurów - nieoficjalnych ambasadorów wyspy.

O tej porze roku wycieczka samochodem po Islandii jest popularnym rozwiązaniem nie tylko wśród turystów, ale również i mieszkańców. Podróżowanie autem z napędem 4x4 lub kamperem sprawi, że nie tylko dotrzesz do miejsc ukrytych z dala od głównych szlaków, ale będziesz mieć również okazję do swoistej przygody, w otoczeniu nietkniętej natury.

Bez względu na to, czy planujesz dosłownie kilka dni, czy możesz pozwolić sobie na dłuższy pobyt na Islandii, na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie. Południowe wybrzeże słynie z potężnych wodospadów, lodowców, czarnych plaż, klifów, postrzępionej linii brzegowej, gorących źródeł oraz aktywnych wulkanów. To także jeden z najpopularniejszych regionów w kraju, idealny jeżeli chcesz zobaczyć najważniejsze atrakcje przyrodnicze w kilka dni. Krajobrazy zmieniają się nieustannie, przechodząc z łagodnych, zielonych pól, przez ciemne piaski, ostre górskie szczyty aż po biel czap lodowych. Na lodowcach ciągle możesz zobaczyć ślady poprzednich erupcji pobliskich wulkanów.

Półwysep Snaefellsnes nazywany bardzo często “Islandią w pigułce” to świetne rozwiązanie na wycieczkę jednodniową, jeżeli zatrzymujesz się w Reykjaviku. Ten region łączy w sobie, na niewielkim obszarze, wszystkie naturalne atrakcje, z których słynie wyspa. Czekają na Ciebie górskie przełęcze, kolorowe plaże, najczęściej fotografowana góra na Islandii - Kirkjufell, baseny geotermalne i fiordy zapierające dech w piersiach.

Obowiązkowym przystankiem dla wielu odwiedzających jest trasa nazywana Złotym Kręgiem, która przebiega niedaleko stolicy. Składa się z trzech obowiązkowych punktów: Parku Narodowego Thingvellir, który nie tylko leży na styku dwóch płyt kontynentalnych, ale stanowi również miejsce, gdzie utworzono pierwszy na świecie demokratyczny parlament. Drugim przystankiem jest obszar geotermalny doliny Haukadalur, wraz ze słynnym gejzerem Strokkur, który co kilka minut wyrzuca w powietrze potężny słup gorącej wody. Cały obszar jest pokryty intensywnymi kolorami, fumarolami oraz gęstą parą. Ostatnim przystankiem na tej trasie jest majestatyczny wodospad Gullfoss, który rozłożystą kaskadą spada z dwóch półek skalnych. Dzięki platformom widokowym możesz go podziwiać z kilku perspektyw.

Wszystkie powyższe regiony są dostępne dla odwiedzających bez względu na porę roku. Popularną formą zwiedzania kraju jest również wycieczka objazdowa dookoła Islandii, która pozwala na dotarcie do wszystkich najsłynniejszych atrakcji. Możesz skorzystać z opcji wycieczki zorganizowanej (z przewodnikiem lub samodzielnej) albo ruszyć na własną rękę. W ostatnim przypadku na pewno zainteresuje Cię cena wypożyczenia samochodu na Islandii (kliknij w link, by dowiedzieć się więcej), która będzie różniła się ze względu na rodzaj auta, porę roku oraz ubezpieczenia. Pamiętaj, że część wypożyczalni samochodów blokuje depozyt na karcie kredytowej w momencie odbioru samochodu, natomiast coraz częściej zdarza się, że ten wymóg jest zastępowany odpowiednim ubezpieczeniem pokrywającym szkody, oferowanym przez daną wypożyczalnię.

Wycieczka zimą

Planowanie urlopu zimą ma niewątpliwie swoje zalety: na wyspie znajduje się mniej turystów, ceny są zdecydowanie niższe niż te obowiązujące latem (o ile nie wybierasz najgorętszego czasu w roku - Bożego Narodzenia i Sylwestra). Dodatkowo jedynie o tej porze roku możesz doświadczyć kilku niezwykłych atrakcji na wyspie.

Zorza polarna jest tym, co przyciąga wielu podróżnych z całego świata, którzy co roku przylatują na Islandię, by podziwiać słynne, nieuchwytne światła pojawiające się na niebie w różnych kolorach. Nie ma znaczeniu, w której części kraju się znajdujesz - warunkiem, by zobaczyć zorzę jest ciemne, bezchmurne niebo, odpowiednia aktywność słońca oraz brak sztucznych świateł pochodzących z miasta, które mogą “zagłuszyć” podziwianie zjawiska znanego też pod nazwą Aurora Borealis. Ta atrakcja jest dostępna na całej Islandii od końcówki sierpnia do połowy kwietnia i wprawia w zachwyt każdego, kto zdecyduje się na nią zapolować. Możesz wybrać się samodzielnie na jej poszukiwania lub skorzystać z dostępnych opcji wycieczek dedykowanych właśnie temu zjawisku. Do wyboru są autokary, minibusy, Super Jeepy, a nawet łodzie.

Inną atrakcją dostępną zimą na Islandii, są naturalnie utworzone, niesamowicie błękitne jaskinie lodowe, tworzące się co roku na nowo w największym lodowcu Europy - Vatnajokull. Ich struktura, kształt i wielkość regularnie się zmieniają, w zależności od pogody, opadów i temperatury. Dotarcie do jaskiń w lodowcach jest możliwe jedynie w towarzystwie doświadczonego przewodnika, który nie tylko zna jej lokalizację, ale również zapewni cały niezbędny na lodowcu sprzęt. Dojazd w większości przypadków jest możliwy jedynie na pokładzie specjalnie zmodyfikowanego i dostosowanego do panujących warunków Super Jeepa.

Wybierz lokalnych specjalistów

Jeżeli planujesz wczasy na Islandii, szukasz sprawdzonego planu podróży, chcesz zwiedzać wyspę w towarzystwie doświadczonego przewodnika, szukasz samochodu do wynajęcia w najlepszej dostępnej cenie lub interesuje Cię wycieczka jednodniowa do któregoś z niesamowitych miejsc, koniecznie odwiedź stronę największej platformy turystycznej na Islandii - Guide to Iceland, która jest również oficjalnym partnerem miasta Reykjavik. Strona jest prowadzona w kilku językach, w tym po polsku - jeżeli masz jakiekolwiek pytania możesz skontaktować się z nami korzystając z formularza bądź pisząc na adres polskiego agenta: [email protected]

Do zobaczenia na Islandii!