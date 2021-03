Z rekomendacji social services dwoje nastolatków w Sussex trafiło do rodziny zastępczej. Miały poważną nadwagę

Fot. Getty

Sędzia sądu rodzinnego w West Sussex stwierdziła, że rodzice dzieci cierpiących z powodu z poważnej nadwagi nie zadbali wystarczająco o to, by straciły one na wadze. W związku z tym, zgodnie z zaleceniem social services, nastolatkowie trafili do rodziny zastępczej.

Sędzia Gillian Ellis uznała całą sprawę za „bardzo smutną i nietypową”, ale nie zawahała się, by umieścić dwoje nastolatków w rodzinie zastępczej i tym samym pomóc im zwalczyć poważną nadwagę. O zagrożeniu dla życia i zdrowia dzieci w związku z otyłością poinformowały sąd rodzinny w West Sussex social services po tym, jak rodzice przez wiele miesięcy nie zrobili nic, by pomóc dzieciom zrzucić parę kilogramów. I to pomimo znacznego wsparcia ze strony władz lokalnych, które dostarczyły rodzinie opaski fitness i opłaciły wizyty na siłowni. Cała rodzina zapisała się także do programu Weight Watchers, ale po kilku miesiącach okazało się, że rodzice z dziećmi nie tylko nie przychodzili regularnie na spotkania w ramach programu, ale także nie potrafili okazać żadnych danych z opasek fitness, które świadczyłyby o tym, że dzieci wykonują jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne.

Czy można zabrać dzieci rodzicom, bo te mają nadwagę?

Choć cała sprawa wydaje się być zupełnie niedorzeczna, to sędzia Gillian Ellis rzeczywiście uznała, że tylko w rodzinie zastępczej cierpiące na poważną nadwagę dzieci mogą dojść do zdrowia. W uzasadnieniu swojej decyzji sędzia stwierdziła, że rodzice otyłych dzieci zdawali się nie rozumieć powagi obaw zgłaszanych przez pracowników social services i nie tylko nie promowali u nich aktywnego trybu życia, ale też nie wyznaczyli im żadnych granic w kwestii jakości i częstotliwości spożywania posiłków. Ellis uznała, że otyłe dzieci muszą „się nauczyć sposobów zdrowszego życia”, dzięki którym stracą na wadze i poprawią swój stan zdrowia. „Wszyscy zgadzają się, że jest to bardzo smutny i niezwykły przypadek kochającej rodziny, w której rodzice zaspokajają wiele podstawowych potrzeb dzieci, ale władze lokalne obawiają się, że rodzice nie zaspokajają ich potrzeb zdrowotnych. Oboje dzieci mają znaczną nadwagę, a rodzice nie potrafią im pomóc w radzeniu sobie z tą chorobą (…) Sprawa jest zupełnie wyjątkowa, ponieważ dzieci najwyraźniej miały bardzo dobre kontakty z rodzicami, są uprzejme, bystre i zaangażowane” - czytamy w uzasadnieniu decyzji sądu.