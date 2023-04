Z powodu strajków w lutym 2023 gospodarka w UK nie odnotowała wzrostu

Ani w górę, ani w dół — jak wynika z danych udostępnionych przez Office for National Statistics brytyjska gospodarka w lutym 2023 nie zanotowała ani wzrostu, ani spadku. W perspektywie miesięcznej utrzymała się na tym samym poziomie.

Brytyjskie PKB w lutym 2023 nie wykazało żadnego wzrostu w skali miesiąc do miesiąca. Jak podaje ONS w sektorze usług i produkcji odnotowano minimalne spadki wynoszące odpowiednio 0.1% i 0.2%, ale branża budowlana zaliczyła wzrost wynoszący 0.4%. Dodajmy, iż prognozy mówiły, że w drugim miesiącu roku 2023 odnotowany ma zostać wzrost sięgający 0.1%.







Spoglądając na ekonomię w nieco szerszej perspektywie, można mówić o utrzymującej się tendencji, produkt krajowy brutto UK w przeciągu trzech ostatnich miesięcy (grudzień zeszłego roku oraz styczeń i luty 2023) wzrósł o zaledwie 0,1%, co oznacza, że gospodarka na Wyspie znajduje się w stagnacji.

PKB Wielkiej Brytanii w lutym 2023 nie wzrosło, ale też nie zmalało

Warto również w tym miejscu dodać, iż do takiej, a nie innej sytuacji ekonomicznej przyczyniły się strajki, które w zeszłym miesiącu miały miejsce w Wielkiej Brytanii. Największy wkład w spadek w sektorze usług miała edukacja oraz administracja publiczna i obronność, a więc sektory, w których odnotowano akcje protestacyjne.

„Gospodarka nie odnotowała ogólnego wzrostu w lutym” - komentował wyniki brytyjskiej gospodarki Darren Morgan, dyrektor statystyki gospodarczej w ONS. „Budownictwo mocno się rozwinęło po słabym styczniu, głównie dzięki wzmożonych pracach remontowych. Nastąpił również wzrost sprzedaży detalicznej, a wiele sklepów zanotowało dobre miesiące pod tym względem”.

Powodem braku wzrostu była fala strajków na Wyspie, jak wskazują eksperci

„Te wyniki zostały zrównoważone przez skutki strajku służby cywilnej i nauczycieli, które wpłynęły na sektor publiczny, a wyjątkowo łagodna pogoda doprowadziła do spadku zużycia energii elektrycznej i gazu” - uzupełniał Morgan.

Kwestię wpływu strajków na wzrost gospodarczy podniósł także Daniel Mahoney, brytyjski ekonomista z Handelsbanken, cytowany przez „Guardiana”. Jego zdaniem gdyby do akcji protestacyjnych nie doszło, to w lutym prawdopodobnie odnotowano by nieznacznie dodatnie miesięczne dane dotyczące PKB.

W jakiej sytuacji znajduje się brytyjska gospodarka?

Brytyjski rząd odnosząc się do oficjalnych danych ONS na temat wzrostu gospodarczego zaznacza, iż nie jest tak źle, jakby mogło być. „Perspektywy gospodarcze wyglądają lepiej, niż oczekiwano” – ocenia kanclerz skarbu Jeremy Hunt. W oficjalnym komentarzu zwraca uwagę na środki, które zostały przedsięwzięte przez gabinet Rishiego Sunaka w ramach walki z rosnącymi kosztami życia w kraju oraz dobitnie podkreśla, że wieszczonej jeszcze w zeszłym roku recesji udało się uniknąć.

Przypomnijmy, w styczniu 2023 wyspiarska ekonomia rosła w szybszym tempie, niż pierwotnie oczekiwano. Według oficjalnych danych brytyjskie PKB poszło w górę wówczas o 0,3%. Jakkolwiek niewielki byłby to wzrost, to i tak przekroczył oczekiwania ekonomistów. Zgodnie przewidywano bowiem, że gospodarka Wielkiej Brytanii w pierwszym miesiącu roku wejdzie w recesję.

Kolejny raz udało się uniknąć wejścia w recesję

Trzeba również dodać, iż inflacja w UK nadal znajduje się nadal na stosunkowo wysokim poziomie. W lutym 2023 stopa inflacji w Wielkiej Brytanii przełamała trwający trzy miesiące okres niewielkich spadków i niespodziewanie wzrosła do poziomu 10,4%. Ekonomiści prognozowali, iż w drugim miesiącu 2023 spadek inflacji będzie nadal postępował. Sądzono, że indeks CPI zatrzyma się na poziomie poniżej progu dwucyfrowego i wyniesie 9,9%, ale (niestety!) do tego nie doszło.

Z kolei wczoraj pisaliśmy o dość ponurych prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczących perspektyw ekonomicznych Wielkiej Brytanii. Gospodarka na Wyspie w perspektywie 2023 ma skurczyć się o 0,3%, a następnie wzrosnąć o (zaledwie!) 1% w przyszłym roku. Cóż, dość powiedzieć, że gospodarka rosyjska (!!!) będzie sobie w globalnej skali radziła lepiej, od Wielkiej Brytanii uchodzącej niegdyś za ekonomiczną potęgę.

