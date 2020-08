Z powodu opóźnienia lotu easyJet do Londynu jego pasażerowie zostali wysłani na 14-dniową kwarantannę

Absurdalna sytuacja brytyjskich wczasowiczów - po tym, jak wracający do Londynu turyści spędzili jedną noc w Hiszpanii, bo ich lot z Gibraltaru został odwołany, teraz muszą przejść trwającą 14 dni kwarantannę.

Lecący w poniedziałek do Londynu samolot brytyjskich tanich linii lotniczych easyJet z powodu złych warunków atmosferycznych nie otrzymał pozwolenia na start. Lot z Gibraltaru został solidnie opóźniony. Grupa brytyjskich wczasowiczów została niejako na lodzie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnik musi zapewnić nocleg niedoszłym pasażerom. Niestety, tu pojawił się problem, ponieważ na Gibraltarze nie udało się znaleźć dostatecznej liczby pokoi dla 80 osób.

To była sytuacja bez wyjścia

W związku z tym podróżni stanęli przed wyborem - będą albo nocowali na lotnisku, albo udadzą się do kontynentalnej części Hiszpanii - z którą graniczy Gibraltar - do hotelu zapewnianego przez linię lotniczą. Ostatecznie, część pasażerów wsiadła do autobusu i została przewieziona do Kadyksu przez granicę na nocleg. Spędzili w Hiszpanii noc, a następnie, a kolejnego dnia, odlecieli do na lotnisko w Gatwick.

Po wylądowaniu okazało się, że muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Obecne przepisy dotyczące kwestii samo-izolacji mówią, że podróżni z Gibraltaru nie muszą poddawać kwarantannie, ale osoby przybywające z Hiszpanii - już tak. Przypomnijmy, z powodu wzrostu zakażeń Covid-19 na Półwyspie Iberyjskim, Hiszpania ponownie znalazła się na "czerwonej liście".

Czy zawiniły linie lotnicze?

Sytuacja może wydawać się absurdalna, jak określił to jeden z pasażerów lotu EZY8906, ale trudno winić w tym przypadku linie lotnicze.

"Staraliśmy się zapewnić jak najwięcej pokoi hotelowych na Gibraltarze, jednak ze względu na brak pokoi nie było możliwe zapewnienie ich wszystkim klientom, dlatego zaoferowaliśmy zakwaterowanie w Hiszpanii dla tych, którzy tego chcieli. Niektórzy klienci sami znaleźli zakwaterowanie na Gibraltarze i easyJet zwróci im koszty" - czytamy w oświadczeniu wydanym przez brytyjskiego przewoźnika.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.