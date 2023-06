Z powodu kryzysu kosztów utrzymania w UK coraz więcej starszych osób współpracuje z grupami przestępczymi

W związku z kryzysem kosztów utrzymania gangi coraz częściej rekrutują osoby starsze, emerytów, aby pracowali dla nich, jako „money mules". Coraz więcej osób w wieku 50 i 60 lat udostępnia swoje konta bankowe do nielegalnego transferu środków.

Wyjaśnimy na samym początku, kim jest „money mule”. To osoba, która przekazuje pieniądze zdobyte nielegalnie (np. skradzione lub pochodzące z zysku z innych przestępstw) z jednego „miejsca” do drugiego. Może to robić osobiście, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub drogą elektroniczną w imieniu innych osób. Często takie osoby nie są faktycznie zaangażowane w przestępstwo, ale pozwalają wykorzystywać np. swoje konto bankowe do przelewu pieniędzy z jednego banku do drugiego. W wielu przypadkach są to osoby naiwne, nie do końca mające świadomość tego, co tak naprawdę robią. Często są to nastolatkowie i studenci skuszeni przez przestępców obietnicami prezentów lub gotówki w zamian za ich pomoc.





Seniorzy w UK z powodu kryzysu są skorzy do... przestępstw

W zeszłym roku w UK doświadczyliśmy gwałtownego wzrostu liczby osób starszych biorących udział w tego typu oszustwach. Nieco ponad dwa na pięć przypadków oszustw dokonywanych na rachunkach bieżących jest związanych właśnie z działalnością „money mules”, a tych rekrutuje się coraz więcej spośród seniorów.

— Co najważniejsze, nie jest to problem wyłącznie młodych i bezbronnych — komentuje Tristan Prince z agencji informacji kredytowej, jak podajemy z „Guardianem”. — Nastąpiła znacząca zmiana w profilu osób, którym proponuje się zostać pomocnikami przestępców. Mieliśmy przypadki, w których klienci, którzy mieli w bankach od wielu lat, z powodu trudności z utrzymaniem się w czasach kryzysu decydowali się zostać „money mule`ami” — podsumowuje.

Czym zajmują się „money mules”?

— Podobne przypadki odnotowaliśmy w przypadku niektórych kont firmowych. Gangi nawiązują współpracę z firmami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej. Są gotowe spłacać ich długi, aby tylko uzyskać dostęp do ich kont bankowych — uzupełnia Prince.

Zaznaczmy, iż taka działalność, a więc świadome przekazywanie pieniędzy w imieniu przestępców jest praniem brudnych pieniędzy i grozi karą pozbawienia wolności do 14 lat. Oprócz tego osoby, które trudnią się taki procederem, będą mieć problemy z założeniem konta oraz wiarygodnością finansową.

