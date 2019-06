Z powodu deszczu pociągi kursujące do Londynu są opóźnione - Southern Rail ostrzega przed kolejnymi utrudnieniami

Wielka Brytania dosłownie tonie w deszczu - Met Office wydało bursztynowe i żółte alerty pogodowe do czwartku dotyczące zagrożenia powodziowego. Z powodu ulewnych opadów łatwego życia nie mają ci, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w Londynie...

Intensywne opady deszczu mocno utrudniają życie na Wyspach od początku tego tygodnia. Rzeki występują z brzegów, opóźnienie w kursowaniu pociągów są na porządku dziennym, drogi są zalane - i to nie tylko te lokalne, ale również trasy będące głównymi brytyjskimi arteriami. Przez kolejne osiem godzin autostrada M25 był wyłączona z ruchu po tym, jak podmyciu powstały dwie wielkie dziury. Sytuacja wygląda źle zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym.

Osoby dojeżdżające do Londynu do pracy kolejny dzień muszą borykać się z utrudnieniami. Z powodu ulewnych deszczów i zalania niektórych z linii kolejowych Southern Rail ostrzega przed dużymi opóźnieniami w harmonogramie kursowania pociągów. W dniu dzisiejszym ostrzeżono nas przed odwołaniem kursów na trasie łączącej stację Clapham Junction z Milton Keynes. Problemy mogą się również pojawić na tracie Beckenham Junction i Birkbeck.

Opóźnień w przyjazdach pociągów można spodziewać się w zasadzie w przypadku wszystkich pociągów kursując na zachód od Londynu. W przypadku lokalnych podtopień może się okazać, że wszystkie linie między Croydon, a Milton Keynes nie będą jeździć punktualnie. O ile w ogóle będą funkcjonować...

Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała się poprawić. Według oficjalnych prognoz pogody przedstawionych przez Met Office jeszcze dziś i jutro można spodziewać się ciężkich opadów deszczu, a być może i burz z piorunami. Warto wychodząc z domu pamiętać o dobrej kurtce przeciwdeszczowej i solidnym parasolu. Deszczowa aura może utrzymać się nawet do końca tygodnia. Sytuacja jest poważan - w sumie Environment Agency wydało aż 44 alarmy powodziowe dla Anglii, z czego pięć, które wymagają natychmiastowej reakcji służb.

