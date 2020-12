Z powodu Brexitu szczepionki będą transportowane samolotami wojskowymi. Rząd UK planuje, jak ominąć zatłoczone porty po Nowym Roku

Fot. Getty

Władze Wielkiej Brytanii boją się, że wraz z końcem okresu przejściowego nastąpią opóźnienia transportowe z powodu zatłoczonych przez Brexit portów. W związku z tym zdecydowano, że w razie potrzeby szczepionkę na koronawirusa będą przywozić do UK samoloty wojskowe.

Wielka Brytania zakupiła około 40 MILIONÓW dawek szczepionki na koronawirusa Pfizer-BioNTech. Szczepionki produkowane są w laboratoriach w Belgii, a ich transport jest stopniowy z uwagi na trwającą dopiero produkcję. Do końca roku do UK powinno dotrzeć około 5 milionów dawek - pozostała część będzie transportowana już po Nowym Roku. Czy koniec okresu przejściowego zakłóci transport szczepionek na koronawirusa do UK?

Szczepionka na koronawirusa jest priorytetem

W związku ze zbliżającym się zakończeniem okresu przejściowego i ciągłym brakiem umowy handlowej, władze UK opracowały plany awaryjne. Zaczęto się bowiem obawiać, że transport szczepionek do UK zostanie znacznie opóźniony - i to niezależnie od tego, czy umowa handlowa z UE zostanie podpisana, czy też dojdzie do NO DEAL. Od Nowego Roku oczekiwane są bowiem znaczne utrudnienia w portach, a więc opóźnienia w transporcie do UK drogą morską.

Z powodu tych obaw, brytyjski rząd podjął decyzję o transportowaniu szczepionek na koronawirusa do UK drogą powietrzną w razie potrzeby. Awaryjny transport nie będzie się jednak odbywał zwykłymi samolotami przewozowymi, ale samolotami wojskowymi, co ma zabezpieczyć dostawy szczepionki przed jakimikolwiek przeszkodami w transporcie, możliwymi po zakończeniu okresu przejściowego - niezależnie od wyniku negocjacji.

Ministerstwo Zdrowia, a także źródła w Ministerstwie Obrony potwierdziły powyższe doniesienia w rozmowie z The Guardian, przyznając, że od 1 stycznia 2021 duże przesyłki będą transportowane do UK drogą lotniczą - jeśli drogi kolejowe i morskie zostaną dotknięte opóźnieniami. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że szczepionki są absolutnym priorytetem: „Zrobimy to w razie potrzeby. Plany zostały już omówione”.