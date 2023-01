Z powodu Brexitu pociągi Eurostar muszą kursować z pustymi miejscami

Pociągi Eurostar kursujące przez kanał La Manche muszą kursować z mniejszym obłożeniem. Powód? Straż graniczna nie jest w stanie odpowiednio szybko przeprowadzić kontroli paszportowej.

Opisujemy kolejny negatywny aspekt wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, który mocno utrudnia życie tym, którzy często podróżują między Wyspą, a kontynentem. Około 350 z 900 miejsc dostępnych w pociągu Eurostar musi (niejako!) pozostać pustych. Operator połączeń kolejowych między Londynem oraz Paryżem i Brukselą z powodu formalności związanych z przekraczaniem granicy unijnej jest zmuszony do zmniejszenia ilości dostępnych miejsc. Dzieje się tak w warunkach panującego obecnie „ogromnego popytu” na najbardziej ekologiczną formę podróży międzynarodowych. Co jest powodem tej sytuacji? Jak czytamy na łamach „Guardiana”, od czasu Brexitu brytyjskie paszporty muszą być stemplowane oddzielnie. Pasażerowie Eurostara są proszeni, aby przybywać do 90 minut przed niektórymi odjazdami, aby mieli czas „odprawić się". Niestety, pomimo to, z powodu nadmiernych regulacji i biurokracji, o których nie było nawet mowy, gdy UK pozostawało częścią Wspólnoty, wąskie gardła, które formują się na dworach, sprawiają, że nie wszyscy pasażerowie są obsługiwani na czas.







Ograniczenia przepustowości w pociągach Eurostar

Gwendoline Cazenave z Eurostar powiedziała, że pandemia Covid-19 „drastycznie zmniejszyła liczbę pracowników straży granicznej w Paris Nord i St Pancras” przy obowiązujących przepisach dotyczących Brexitu „musisz stemplować brytyjskie paszporty”.

Sytuacja wydaje się doprawdy groteskowa. Brytyjscy pogranicznicy, którzy postępują zgodnie z przepisami, trudno więc mieć do nich pretensje, kontrolują samą Cazenave, która kieruje Eurostarem od października 2022. „Nawet ja – a mam przecież pozwolenie na pracę, a w dodatku doskonale wiedzą, kim jestem – jestem kontrolowana. Pytają, co będę robić w Wielkiej Brytanii”. Cały ten proces zajmuje prawie 30% więcej czasu niż wcześniej.

Czym spowodowane są te problemy? Brexitem!

Rozwiązywanie problemów związanych z przepustowością na stacjach było głównym priorytetem Cazenave, ponieważ w chwili obecnej Eurostar jest w stanie zaoferować tylko około 70% miejsc w swoich pociągach. Jak podaje „Guardian”, na trasie z Amsterdamu do Londynu maksymalnie obłożenie sięga jedynie 250 miejsc. Mamy do czynienia z jedną z najbardziej ruchliwych tras, a kontrole graniczne w Holandii są mocno utrudnione z całkiem prozaicznego powodu — nie ma po prostu dość „budek” kontroli granicznej.

Szefowa Eurostar zaznacza, że popyt na podróże w Wielkiej Brytanii jest ogromny, sektor turystyczny „w pełni powrócił” do życia po pandemii. Odnotowano wzrost osób podróżujących służbowo w porównaniu z 2019 roku o około 80-85%. „Szkoda, że nie możemy zaoferować wystarczającej liczby miejsc z powodu tych wąskich gardeł na stacjach” – dodawała Cazenave. Jednocześnie wykluczyła przywrócenie kilku połączeń, w tym ponowne otwarcie przystanków Ebbsfleet i Ashford w Kent, dopóki sytuacja w dużych węzłach nie zostanie rozwiązana.

Kolejki i ograniczenia przepustowości prawdopodobnie jeszcze się zaostrzą

Kolejki i ograniczenia przepustowości prawdopodobnie jeszcze się zaostrzą, sytuacja się po prostu pogorszy, gdy zostanie wprowadzony unijny system wjazdu i wyjazdu dla zagranicznych podróżnych, w tym obywateli Wielkiej Brytanii. Został on przełożony co najmniej do końca 2023 roku, a Cazenave powiedziała, że odroczenie jest mile widziane, ale zmiana regulacji pozostaje „poważnym problemem”.

Eurostar to przewoźnik kolejowy obsługujący połączenia dużych prędkości pomiędzy Wielką Brytanią, Francją, Belgią i Holandią. Obsługuje głównie połączenia St Pancras International – Bruksela Midi/Zuid i St Pancras International – Paryż Gare du Nord. Pociągi pokonują kanał La Manche, korzystając z Eurotunelu. Poza tym tunelem pociągi korzystają na znacznej części trasy z linii dużych prędkości LGV Nord, LGV 1 i High Speed 1, osiągając prędkość do 300 km/h. W tunelu poruszają się one maksymalnie 160 km/h (oznacza to średnią prędkość ~ 202 km/h na trasie Londyn – Paryż).

Co czeka nas w przyszłości?

Pierwsze komercyjne kursy pociągów Eurostar miały miejsce w październiku 1994 r. Od tej pory Eurostar zdołał zdominować rynek przewozów na trasie Londyn – Paryż (podróż zajmuje obecnie 2 godziny i 15 minut) oraz Londyn – Bruksela (godzina i 51 minut). Aktualny rekord na trasie Londyn – Paryż wynosi 2 godziny 3 minuty i 39 sekund.

