Z OSTATNIEJ CHWILI: Znamy wyniki pierwszego głosowania w wyborach nowego premiera UK - Zobacz, kto odpadł z wyścigu!

Fot. Getty

Dziś brytyjscy deputowani zagłosowali w pierwszej rundzie głosowań, by wyłonić nowego premiera Wielkiej Brytanii i lidera Partii Konserwatywnej. Do wyścigu stanęło 10 kandydatów - zobacz, kto przejdzie do kolejnej rundy walki o fotel po Theresie May!

Według reguł ustalonych przez Partię Konserwatywną, w pierwszej rudzie głosowań kandydaci potrzebowali co najmniej 17 głosów poparcia spośród torysów, aby przejść do drugiej rundy, a każda osoba poniżej tego progu automatycznie odpada z wyścigu. Jednak nawet jeśli zdarzyłoby się tak, że każdy z kandydatów spełnia powyższy warunek, to odpada kandydat z najmniejszą ilością głosów.

Cheryl Gillan, współprzewodnicząca Komitetu 1922, odczytała wyniki - wszystkich 313 posłów konserwatywnych zagłosowało, jak powiedziała. Nie było nieważnych głosów. Oto wyniki:

Boris Johnson - 114

Jeremy Hunt - 43

Michael Gove - 37

Dominic Raab - 27

Sajid Javid - 23

Matt Hancock - 20

Mark Harper - 10

Rory Stewart - 19

Esther McVey - 9

Andrea Leadsom - 11

Do drugiej tury nie przychodzą zatem: Mark Harper, Esther McVey oraz Andrea Leadsom, ponieważ ta trójka nie przekroczyła wymaganego progu 17 głosów. Do dalszego etapu przeszło siedmiu pozostałych kandydatów. Przytłaczająco najwyższym poparciem cieszy się obecnie Boris Johnson, na drugim miejscu uplasował się Jeremy Hunt.

