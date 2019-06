Z OSTATNIEJ CHWILI: Zakończyło się drugie głosowanie na premiera UK. Zobacz, kto odpadł z wyścigu

We wtorek odbyło się drugie głosowanie mające na celu wyłonienie nowego premiera Wielkiej Brytanii.

We wtorek wieczorem odbyło się głosowanie Komitetu 1922 ws. wyłonienia nowego premiera Wielkiej Brytanii po dymisji Theresy May. Do wyścigu tym razem stanęło już tylko sześciu kandydatów, spośród których kandydatura jednego została wyeliminowana.

Z wyścigu o fotel premiera odpadł we wtorek Dominic Raab, były minister ds. Brexitu, który wraz z pięcioma innymi członkami Partii Konserwatywnej ubiegał się o najwyższe stanowisko w państwie. Zgodnie z zasadami głosowania kandydaci na premiera muszą zdobyć przynajmniej 33 głosy, aby nie odpaść z wyścigu.

Kandydat z najmniejszą liczbą głosów (30), którym okazał się Dominic Raab, nie będzie już brany pod uwagę przez konserwatystów przy wyborze nowego premiera. Na czele wyścigu uplasował się Boris Johnson, który zdobył aż 126 głosów, czyli prawie trzy razy tyle, ile otrzymał Jeremy Hunt (46), który zajął drugie miejsce.

Trzeci w wyścigu jest obecnie Michael Gove (41), następnie Rory Stewart, który otrzymał 37 głosów od swoich kolegów z partii, a ostatni Sajid Javid – zaledwie 33 wymagane głosy. Na ministra spraw wewnętrznych wywierana jest jednak presja, aby jeszcze dzisiaj sam zrezygnował z ubiegania się o stanowisko premiera, ze względu na udzielone mu niewielkie poparcie.

Przedstawiamy wynik głosowania:

Boris Johnson - 126 głosów

Jeremy Hunt - 46 głosów

Michael Gove - 41 głosów

Rory Stewart - 37 głosów

Sajid Javid - 33 głosy

Dominic Raab - 30 głosów

22 czerwca rozpocznie się decydujące głosowanie, w którym weźmie udział 160 000 torysów. Wyłonią oni spośród dwóch kandydatów nowego premiera, który będzie miał przed sobą trudne zadanie związane z zażegnaniem kryzysu dotyczącego Brexitu.

