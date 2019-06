Z ostatniej chwili: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech! Przynajmniej 7 osób zostało rannych

Fot. Getty

Do wypadku autokaru z polskimi uczniami doszło na autostradzie M3 prowadzącej do Budapesztu. Z niewiadomych jeszcze przyczyn pojazd zjechał z trasy i wpadł do rowu.

Ze wstępnych informacji wynika, że na skutek wypadku ucierpiało siedem osób: pięć nastolatek w wieku 17-18 lat oraz dwóje opiekunów - ok. 40-letnia kobieta oraz ok. 60-letni mężczyzna. Wszyscy ranni zostali już przetransportowani do szpitala w Egerze.