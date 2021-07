Z ostatniej chwili: Walia poluzuje restrykcje od soboty 17 lipca. Co się zmieni?

Fot. Getty

Władze Walii zdecydowały się poluzować covidowe restrykcje już w najbliższą sobotę, 17 lipca. Poziom zagrożenia zostanie zmniejszony z „Alert level two” do „Alert level one”, natomiast „Alert level zero” powinien zostać osiągnięty za trzy tygodnie – w sobotę 7 sierpnia.

Idąc niejako w ślady Anglii, rząd Walii zdecydował się na dalsze poluzowanie covidowych restrykcji. Ale trzeba wiedzieć, że zapowiedziane na najbliższą sobotę zmniejszenie poziomu zagrożenia z „Alert level two” do „Alert level one” nie będzie jeszcze całkowite. Ostateczne przywrócenie w kraju normalności i złagodzenie wszelkich obostrzeń planowane jest dopiero na sobotę 7 sierpnia. Premier Mark Drakeford zapowiedział także, że łagodzenie obostrzeń lockdownu nie oznacza zniesienia obowiązku noszenia maseczek. Te nadal będą wymagane w środkach transportu publicznego, a także w większości zamkniętych pomieszczeń publicznych.

Od 17 lipca w Walii będzie można:

From Saturday, up to six people can meet and organised indoor events can take place. We will relax the restrictions around children’s residential activity centres and ice rinks will be able to reopen too.

Also from Saturday there will be no limit on the amount of people who can gather outdoors in Wales - and we will no longer have to social distance when outdoors.



We must stick to 6 people and keep our distance when indoors to reduce the risk.