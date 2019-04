Z OSTATNIEJ CHWILI: Sukces Theresy May. Premier udało się osiągnąć porozumienie z Partią Pracy ws. dalszych działań dotyczących Brexitu

Mimo sprzeciwu niektórych"brexitowców" z Partii Konserwatywnej wobec decyzji Theresy May o przystąpieniu do rozmów z liderem partii opozycyjnej Jeremym Corbynem, spotkanie liderów dwóch czołowych partii zakończyło się sukcesem i zostało określone jako „konstruktywne”.

Dzisiejsze rozmowy Theresy May z liderem Partii Pracy Jeremym Corbynem były aktem dużej dojrzałości i jasnym przekazem, że premier zależy w większym stopniu na interesie kraju, a nie na interesie politycznym swojej partii. Zgodnie z deklaracją Theresy May, którą zapowiedziała we wtorkowym przemówieniu, dalsze wypracowanie planu na wyjście z impasu brexitowego zostanie wypracowane wspólnymi siłami konserwatystów i laburzystów.

Decyzja premier spotkała się z oburzeniem niektórych członków jej gabinetu (będących zagorzałymi zwolennikami Brexitu), z których dwóch podało się do dymisji w ramach sprzeciwu. Ze swojego stanowiska zrezygnowali ministrowie Chris Heaton-Harris i Nigel Adams.

Natomiast same rozmowy May i Corbyna zostały określone jako „konstruktywne”. Parta Pracy opublikowała w tej sprawie oficjalne oświadczenie:

- Nasze rozmowy na temat tego, w jaki sposób przełamać impas wokół Brexitu, były konstruktywne i odkrywcze. Zgodziliśmy się co do programu wspólnej pracy naszych zespołów, w celu osiągnięcia porozumienia [dotyczącego wyjścia z UE - przyp. red.].

Podobne oświadczenie wystosowało także Downing Street:

- Dzisiaj mieliśmy konstruktywne rozmowy po obu stronach ukazujące elastyczność oraz zaangażowanie, które pozwoliłoby poradzić sobie z obecną niepewnością związaną z Brexitem. Zgodziliśmy się co do programu pracy, aby zapewnić wprowadzenie Brexitu i ochronę praw oraz bezpieczeństwa.

Każda ze stron wyznaczy następnie zespół negocjacyjny, który spotka się dzisiaj oraz jutro, aby opracować plan dalszej pracy.

