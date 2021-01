Z ostatniej chwili: Samolot pasażerski Boeing 737 zniknął z radarów kilka minut po starcie!

Fot. Getty

Z informacji, jakie przekazała m.in. strona Flightradar24, z radarów, zaledwie kilka minut po starcie, zniknął samolot pasażerski Boeing 737-500. Samolot, który należy do linii Sriwijaya Air, wystartował z Dżakarty i miał lecieć do miasta Pontianak na wyspie Borneo.

„Śledzimy doniesienia o zaginięciu Boeinga 737-500 w Indonezji. Mamy nadzieję już wkrótce przekazać więcej informacji" – czytamy w tweecie Flightradar24 – serwisu, na którym można śledzić bieżący ruch samolotów znajdujących się w powietrzu. Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika, że samolot pasażerski linii Sriwijaya Air wystartował z lotniska w Dżakarcie i że zniknął z radarów kilka minut po starcie. Maszyna miała osiągnąć wysokość ok. 3 km (ok. 10 000 stóp), a następnie stracić ją w ciągu zaledwie jednej minuty. Boeing najprawdopodobniej wpadł do morza.

ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dzpic.twitter.com/GQiTLjlB4B