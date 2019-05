Z OSTATNIEJ CHWILI: Na drodze szybiego ruchu w Walii rozbił się samolot podchodząc do awaryjnego lądowania [wideo]

fot. Twitter

W czasie podchodzenia do awaryjnego lądowania na drodze szybkiego ruchu w Walii rozbił się samolot, który w czasie desperackiego manewru zahaczył o linie wysokiego napięcia. Przypadkowy kierowca wyciągnął pasażerów z wraku ratując im życie.

Do wypadku lotniczego doszło niedaleko Abergavenny w Walii, gdzie pilot awionetki, na pokładzie której znajdowały się łącznie trzy osoby, zdecydował się na awaryjne lądowanie na drodze szybkiego ruchu.

W trakcie ryzykownego manewru maszyna zahaczyła o przewody wysokiego napięcia, w wyniku czego samolot rozbił się stając w płomieniach. Wszystkie trzy osoby, które były obecne na pokładzie, zostały uratowane przez przypadkowego kierowcę, który je wyciągnął z maszyny.

Świadkami całego zdarzenia byli głównie kierowcy, którzy zaczęli robić zdjęcia z miejsca wypadku i umieszczać je na Twitterze czy Facebooku. Widać na nich gęsty dym wydobywający się z maszyny.

Video from west of the crash site pic.twitter.com/NmyV1X4jI6