Z ostatniej chwili: Poseł Partii Konserwatywnej wielokrotnie ugodzony nożem! Sprawca wtargnął do biura deputowanego

Fot. Getty

Jak podała telewizja Sky News, poseł Partii Konserwatywnej David Amess został dziś kilkukrotnie dźgnięty nożem w swoim biurze w hrabstwie Essex. Na razie niewiele wiadomo ani o motywie ataku, ani o tym, w jak poważnym stanie jest sam deputowany.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze „Sky News” wynika, że nieznany sprawca wtargnął dziś po południu do biura poselskiego Davida Amessa, które znajduje się w miejscowości Leigh-on-Sea, w hrabstwie Essex, w południowo-wschodniej Anglii. Następnie mężczyzna wielokrotnie ugodził deputowanego nożem. Wiadomo jest, że Amess, który w ławach poselskich zasiada od 1983 r., otrzymał pomoc na miejscu oraz że następnie został przewieziony do pobliskiego szpitala. Wiadomo także, że sprawca ataku został już ujęty przez lokalną policję. „Zostaliśmy wezwani do zgłoszenia dotyczącego napaści z użyciem noża, na Eastwood Roadd North, krótko po 12.05. Niedługo potem aresztowaliśmy mężczyznę i nikogo innego nie szukamy. Gdy tylko będziemy w posiadaniu większej ilości informacji, to je przekażemy” - czytamy w krótkim oświadczeniu policji w Essex.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7