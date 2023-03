Z ostatniej chwili: Pociąg pasażerski wbił się z dużą prędkością w pociąg towarowy. Nie żyje ponad 30 osób, a blisko 90 jest rannych

Tragiczne informacje dochodzą do nas z Grecji, gdzie doszło do kolizji pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym. W wyniku zderzenia śmierć poniosło przynajmniej 36 osób, a blisko 90 osób zostało rannych. Bilans ten może jednak jeszcze wzrosnąć.

Kolizja pociągów przy dużej prędkości

Do wypadku z udziałem pociągu pasażerskiego i pociągu towarowego doszło we wtorek wieczorem w pobliżu doliny Tempe, w odległości 380 kilometrów od Aten. Wiadomo jest, że pociąg pasażerski, którym podróżowały setki osób, wbił się przy dużej prędkości w nadjeżdżający pociąg towarowy. Już teraz lokalne media mówią o „najtragiczniejszym wypadku kolejowym, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła”, a bilans poszkodowanych dobił już do 36 ofiar i co najmniej 85 rannych. I niestety, prawdopodobnie na tym jeszcze się nie skończy.





Usłyszeliśmy huk, wagon zaczął się obracać. Zaczęła się panika. Kable, ogień. Ogień pojawił się natychmiast. Parzył. Był z prawej i z lewej strony — w takich słowach dramatyczne chwile po wypadku zrelacjonował dziennikarzowi BBC 28-letni Stergios Minenis, któremu udało się uciec z płonącego wagonu przez okno. A gubernator regionu Skai Costas Agorastos powiedział w greckiej telewizji, że w czasie „tej potwornej nocy” „pierwszy i drugi wagon przestały istnieć, a trzeci wypadł z szyn”.

Dla potrzeb pomocy rannym w kolizji dwóch pociągów, w stan gotowości postawione zostały dwa szpitale w regionie Larissy, a także, nieco dalej, szpitale wojskowe w Salonikach i Atenach.

Pasażerowie wylatywali przez okna

Świadkowie zeznali, że przynajmniej kilku pasażerów, na skutek ogromnej siły uderzenia, wyleciało przez okna wagonów. Inni z kolei zostali zakleszczeni i walczyli, by się wydostać, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony ognia. - Na miejscu było wiele ogromnych kawałków stali. (…) Pociągi zostały całkowicie zniszczone, zarówno pasażerski, jak i towarowy – zaznaczył w mediach Vassilis Polyzos, mieszkaniec, który jako jeden z pierwszych dotarł na miejsce zdarzenia. I opisał, jak natrafił na oszołomionych i zdezorientowanych ludzi, którzy w panice uciekali z tylnych wagonów pociągu. - Ludzie, rzecz jasna, byli przerażeni, bardzo przestraszeni. Rozglądali się, szukali, nie wiedzieli, gdzie są – dodał.

Służby pracowały całą noc, żeby pomóc wydostać się z wagonów ocalałym pasażerom

Na miejscu tragedii błyskawicznie zjawiły się służby ratownicze, które przez całą noc, w ciemnościach, a także walcząc z ogniem i gryzącym dymem, starały się dotrzeć do osób ocalałych w wyniku kolizji. Ratownicy wyposażeni w latarki czołowe usuwali kolejne kawałki odkształconej stali, żeby wyciągnąć zakleszczonych ludzi. Nad ranem natomiast do akcji został włączony ciężki sprzęt. - Trwa akcja ratunkowa, jest ona prowadzona w bardzo trudnych warunkach ze względu na siłę zderzenia dwóch pociągów – poinformował rzecznik greckiej straży pożarnej Vassilis Varthakoyiannis.

Dlaczego doszło do zderzenia dwóch pociągów w Grecji?

Na razie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do tak tragicznej katastrofy, w wyniku której śmierć poniosło przynajmniej 36 osób. Operator pociągu pasażerskiego Hellenic Train poinformował jednak, że pociągiem jadącym na północ z Aten do Salonik podróżowało przynajmniej 350 pasażerów. Nieoficjalnie mówi się, że wśród nich znajdowało się wielu studentów, którzy wracali po długim weekendzie do domu. Młody, nastoletni Grek, który cało uszedł z wypadku, wyznał w mediach, że na chwilę przed zderzeniem poczuł mocne hamowanie i zobaczył iskry, a następnie pociąg nagłe się zatrzymał. - Nasz wagon się nie wykoleił, ale te z przodu wykoleiły się i zostały rozbite – powiedział wyraźnie wstrząśnięty młody mężczyzna, który podróżował w czwartym wagonie.

Katastrofa kolejowa może być wynikiem przestarzałego systemu?

W mediach pojawiają się już pierwsze spekulacje co do przyczyn wypadku w pobliży doliny Tempe. Lokalne media sugerują, że do kolizji dwóch pociągów mogło dojść na skutek przestarzałego i niedofinansowanego systemu. Wiele pociągów w Grecji ma się poruszać po jednym torze, a w kraju brakuje nowoczesnych systemów sygnalizacji i automatycznego sterowania.





