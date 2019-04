Z OSTATNIEJ CHWILI: Parlamentarzyści poparli poprawkę Yvette Cooper wykluczającą twardy Brexit

Różnicą zaledwie jednego głosu (313 do 312) parlamentarzyści poparli poprawkę Yvette Cooper, która wyklucza twardy Brexit. Daje ona także Theresie May pełną zgodę posłów na zwrócenie się do Unii Europejskiej z prośbą o dalsze opóźnienie terminu wyjścia z UE.

W oczach rządu poprawka Cooper stanowi „niebezpieczny i najprawdopodobniej niezamierzony konstytucyjny precedens”, który „ogranicza” autorytet premier w negocjacjach. Robin Walker – minister ds. wyjścia z UE – powiedział, że „poprawka ta tak naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo przypadkowego twardego Brexitu”.

Podczas posiedzenia Izby Gmin posłowie głosowali także nad innymi poprawkami.

Parlamentarzyści odrzucili rządową poprawkę nr 22 stosunkiem głosów 400 do 220. Poprawka ta zapewniłaby rządowi całkowitą kontrolę nad przesunięciem terminu Brexitu wedle własnego uznania.

Odrzucono również poprawkę George’a Eustice’a, która pozwoliłaby zapobiec zmuszeniu rządu do przeprowadzenia głosowania, gdyby Unia zaproponowała termin opóźnienia Brexitu inny niż ten, który wyznaczyłby parlament.

Poprawka Anne Main, która miałaby nałożyć limit na opóźnienie Brexitu do maksymalnie 22 maja, nie została przyjęta. 488 posłów zagłosowało przeciw niej, a 123 za.

Szef Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker nie przychylił się dzisiaj do prośby Theresy May dotyczącej dalszego „krótkiego” opóźnienia Brexitu i dodał, że w przypadku, gdy umowa brexitowa nie zostanie poparta przez parlament w ciągu 9 dni, Unia Europejska będzie musiała się zgodzić na dłuższe opóźnienie terminu wyjścia.