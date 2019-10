Z OSTATNIEJ CHWILI: Od rana trwa ewakuacja w Norfolk! Liczne podtopienia w rejonach Hunstanton, Yorkshire i Derbyshire

Met Office wydało alerty pogodowe dla południowych części Anglii, południowej Walii oraz rejonu Midlands na wtorek, które obowiązują od godziny 6 rano do 20.

We wtorek rano rozpoczęto ewakuację większej części miasta Norfolk oraz przyległych terenów.

Ze względu na podtopienia w regionie, wydano decyzję o ewakuacji dużej części Norfolk a także przyległych terenów. Od godziny 7 rano mieszkańcy proszeni są o opuszczenie swoich posiadłości, wraz ze zwierzętami i tym, co niezbędne. Będą mogli do nich wrócić dopiero, jak sytuacja będzie już bezpieczna, przypuszczalnie do 48 godzin.

Environment Agency poinformowało: „Prosimy o zachowanie ostrożności wzdłuż wybrzeży ze względu na duże fale i wzburzone morze, które może być niebezpieczne”.

Ze względu na obfite deszcze w Wielkiej Brytanii wydano alerty pogodowe, w tym także ostrzeżenia dotyczące powodzi z zastrzeżeniem, że może być konieczne przeprowadzenie czasowej ewakuacji w niektórych rejonach. W poniedziałek Met Office wydało żółty alert pogodowy dla Walii i West Midlands, który obowiązywał w poniedziałek od godziny 15 do północy.

W poniedziałek koło godziny 20 strażacy z Derbyshire uratowali osobę dorosłą wraz z dzieckiem, którzy utknęli w samochodzie zalanym przez powódź w Bretby, niedaleko Burton upon Trent. Z kolei około godziny 21 służby ratunkowe z North Yorkshire musiały interweniować w podobnej sytuacji niedaleko Yorku, gdzie kobieta utknęła w zalanym przez powódź samochodzie.

Met Office wydało dalsze alerty pogodowe, które obowiązują we wtorek od godziny 6 rano do 20 dla południowej Anglii, Południowej Walii, rejonu Midlands oraz wschodniej Anglii.

