Z OSTATNIEJ CHWILI: Nie będzie przyspieszonych wyborów parlamentarnych przed Brexitem

Drugi raz tego samego wieczoru gabinet Borisa Johnsona przegrał głosowanie w Izbie Gmin - tym razem dotyczące wniosku rządowego o rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych w Wielkieh Brytanii 15 paździenrika.

Zgodnie z oczekiwaniami, Boris Johnson poniósł dziś kolejną znaczącą porażkę, ponieważ Izba Gmin odrzuciła jego wniosek o przeprowadzenie przyspieszonych wyborów parlamentarnych jeszcze przed Brexitem. Za wnioskiem głosowało 298 posłów, a przeciw niemu tylko 56, jednak liczba zwolenników wniosku premiera nie przekroczyła wymaganej w tym przypadku większości 2/3 głosów. Wniosek nie został zatem przyjęty i wybory w październiku nie odbędą się.

Już podczas debaty nad rządowym wnioskiem, szef opozycji, Jeremy Corbyn, powiedział, że nie zgodzi się na przeprowadzenie wyborów przed Brexitem. Po ogłoszeniu wyników premier Boris Johnson stwierdził, że lider Partii Pracy najwyraźniej obawiał się przegranej w październiku, dlatego nie poparł rządowego wniosku.

- „Myślę, że [Jeremy Corbyn] stał się pierwszym liderem opozycji w demokratycznej historii naszego kraju, który odmówił zaproszenia do [przeprowadzenia] wyborów. Mogę jedynie spekulować na temat przyczyn jego wahania. Obawiam się, że oczywistym wnioskiem jest to, że nie uważa on, iż mógłby wygrać” - powiedział premier po przegranym głosowaniu.