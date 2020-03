Z OSTATNIEJ CHWILI: Londyn poinformował o zamknięciu wszystkich parków w stolicy do odwołania

Z obawy przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa Londyn podjął w niedzielę decyzję o zamknięciu wszystkich parków w stolicy do odwołania.

W pierwszym weekendzie po tym, jak rząd zaapelował do mieszkańców Wysp, aby zachować „dystans społeczny” w sytuacji epidemii związanej z koronawirusem, wiele osób postanowiło spędzić słoneczną sobotę i niedzielę w parkach.

Jeszcze w sobotę miejsca te były tłumnie odwiedzane przez mieszkańców, jednak teraz władze Londynu wydały decyzję o zamknięciu wszystkich parków w stolicy do odwołania z obawy przed rozprzestrzenianiem się epidemii.

W sobotę jako pierwsze zostały zamknięte ze względu na tłumy odwiedzających ogrody National Trust. Jeden ze spacerowiczów w Richmond Park napisał wczoraj, że nigdy nie widział tam tylu ludzi. „Kolejki na mile do miejsc parkingowych. Szlaki i ścieżki całkowicie zapełnione spacerującymi. Tysiące rowerzystów, część z nich zachowywało dystans społeczny, inni nie”.

Richmond park today - probably the busiest I’ve seen it for years.



Queues for miles for car parks. Trails and paths completely full of walkers. Thousands of cyclists, some respecting social distancing, some not... pic.twitter.com/E7N0DtOuZS