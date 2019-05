Z ostatniej chwili: Jeremy Corbyn ogłosił zerwanie rozmów z rządem ws. umowy brexitowej!

Fot. Getty

Lider Partii Pracy ogłosił właśnie zerwanie rozmów z rządem ws. umowy brexitowej. To oznacza, że szanse na przyjęcie z początkiem czerwca umowy wynegocjowanej przez Theresę May z Unią Europejską maleją niemal do zera.

Nie jesteśmy w stanie zniwelować istotnych między nami różnic politycznych – ogłosił Jeremy Corbyn. Tym samym lider laburzystów przyznał, że dalsze rozmowy z rządem Theresy May ws. umowy wyjścia z Unii Europejskiej nie mają racji bytu.

Zerwanie rozmów między rządem i laburzystami było już tylko kwestią czasu. Od początku tygodnia w kuluarach huczało od plotek, że po sześciu tygodniach negocjacji porozumienie między dwoma antagonistycznymi ugrupowaniami jest zwyczajnie niemożliwe. Torysi nie zgodzili się na główny postulat Partii Pracy dotyczący pozostawienia Wielkiej Brytanii w unii celnej UE po Brexicie, a laburzyści nie chcieli m.in. zawierać umowy ze „słabym i niestabilnym” rządem Theresy May. W liście do premier Jeremy Corbyn właśnie ten argument podał jako jeden z kluczowych, który zdecydował o wycofaniu się Partii Pracy z rozmów na temat Brexitu.

„Piszę, żeby [panią] powiadomić, że moim zdaniem rozmowy między nami dotyczące znalezienia kompromisowego porozumienia ws. opuszczenia Unii Europejskiej właśnie osiągnęły punkt krytyczny. Stało się jasne, że nie jesteśmy w stanie zniwelować istotnych między nami różnic politycznych, mimo tego, że są obszary, w których kompromis jest możliwy. Co jednak jeszcze ważniejsze, rosnąca słabość i niestabilność pani rządu oznacza, że nie możemy mieć pewności co do zagwarantowania ustaleń między nami w przyszłości” - napisał w liście do premier May Jeremy Corbyn.