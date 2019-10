Z OSTATNIEJ CHWILI! Ewakuacja centrum handlowego w Manchesterze z powodu licznych ataków nożem [wideo]

Centrum handlowe położone w Arndale w Manchasterze zostało ewakuowano z powodu licznych przypadków ataków z użyciem noża. Na miejscu znajduje się policja, poszkodowanym ofiarom udzielana jest pomoc medyczna.

Jak potwierdzili sanitariusze North West Ambulance Service przynajmniej pięć osób zostało rannych w wyniku dźgnięć nożem, które miały miejsce w galerii handlowej Arndale Manchester. W związku z ewentualnym zagrożeniem dla innych osób podjęto decyzję o ewakuowaniu całego centrum.

Na miejscu znajduje się również lokalna policja. Na swoim twitterze Greater Manchester Police potwierdziło, że prowadzone są odpowiednie czynności w związku z tym incydentem. Potwierdzono, że w związku z tym incydentem została zatrzymana jedna osoba. Mężczyzna w wieku około 40 lat został aresztowany i wkrótce ma zostać przesłuchany.

Naoczni świadkowie tego wydarzenia realcjonują w brytyjskich mediach, że oficerowie mieli zatrzymać go poza centrum handlowym i obezwładnić za pomocą paralizatora. W mediach społecznościowych pojawił się taki film:

@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw