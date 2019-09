Z ostatniej chwili: Biuro podróży Neckermann Polska ogłosiło upadłość! Za granicą zostało 3600 Polaków

Fot. YouTube

Znane i lubiane przez Polaków biuro podróży Neckermann Polska ogłosiło w dniu dzisiejszym upadłość. Choć jeszcze dwa dni temu prezes zarządu spółki zapewniał o jej stabilnej sytuacji finansowej, to dziś nad ranem poinformował o jej niewypłacalności i o uruchomieniu gwarancji ubezpieczeniowych w celu pokrycia wszelkich roszczeń klientów biura.

„Z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o. ("Spółka", "Neckermann Polska") złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C S.A. Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie zagranicą” – czytamy w oświadczeniu prezesa zarządu Macieja Nykiela.

Upadłość biura podróży Neckermann Polska, którego właścicielem była spółka Thomas Cook, jest prawdziwym szokiem, ponieważ jeszcze w poniedziałek prezes spółki, Maciej Nykiel, zapewniał o jej stabilnej sytuacji finansowej. W oświadczeniu wydanym w poniedziałek, kilka godzin po ogłoszeniu upadłości najstarszego na świecie biura podróży Thomas Cook, mogliśmy przeczytać:

„Oświadczenie Zarządu Neckermann Polska Biuro Podroży sp. z o.o.

Szanowni Państwo, drodzy Klienci, Kontrahenci, Agenci, Współpracownicy,

w związku z ogłoszoną w dniu dzisiejszym upadłością brytyjskiej Spółki Thomas Cook PLC oraz licznymi pojawiającymi się w mediach informacjami i spekulacjami informuję, że:

1. Neckermann Polska Biuro Podróży Spółka z o.o., jako odrębna spółka polskiego prawa handlowego, prowadzi dalej normalną, codzienną operacyjną działalność.

2. Wszyscy polscy Klienci Neckermanna, zarówno ci, którzy obecnie przebywają za granicą, jak i ci, którzy jeszcze nie wyjechali na swoje wakacje, będą realizowali swoje wyjazdy wakacyjne zgodnie z planem.

3. Nasza polska Spółka znajduje się w stabilnej sytuacji finansowej i realizuje na bieżąco wszystkie swoje zobowiązania, wszystkie bieżące rachunki i faktury są zapłacone.

4. Wszelkich dodatkowych informacji naszym Klientom udzielają nasi pracownicy pod numerami infolinii 22 212 05 00. Wszystkie biura Neckermann w całej Polsce są dzisiaj otwarte i normalnie funkcjonują.

Z poważaniem,

Maciej Nykiel

Prezes Zarządu”

To, że poniedziałkowy komunikat Neckermann Polska był nieco zbyt optymistyczny, można było wyczuć już we wtorek, gdy należące jeszcze do niedawna do spółki Thomas Cook biuro podróży odwołało wszystkie wyloty na środę i na 48 godzin wstrzymało przyjmowanie jakichkolwiek rezerwacji. Teraz już wiadomo, że w obliczu upadku swojego właściciela Neckermann Polska również stał się niewypłacalny.