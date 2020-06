Z jakim akcentem mówisz po angielsku? Po obejrzeniu tego WIDEO język angielski nie będzie miał już dla Ciebie tajemnic

Fot. Getty

Język angielski, w porównaniu do wielu innych języków, w tym także europejskich, wydaje się stosunkowo prosty – no przynajmniej do momentu, gdy potrzebujemy go do zwykłej, codziennej komunikacji. Schody pojawiają się jednak w momencie, gdy po angielsku staramy się porozumieć z mieszkańcami regionów, których akcent nijak nie przypomina klasycznej angielszczyzny...

Językiem angielskim posługują się nie tylko mieszkańcy różnych części składowych Zjednoczonego Królestwa - Anglii (w tym północnej, południowej, Londynu), Szkocji, Walii, Irlandii Północnej, ale też wiele narodów na całym świecie. Co więcej, z uwagi na migracje ludności, na terenie UK, USA czy Australii powstają nowe dialekty, charakterystyczne dla ludności napływowej – np. angielski w wydaniu Pakistańczyków, Polaków, Rosjan w UK lub angielski w wydaniu Włochów czy Chińczyków w Stanach Zjednoczonych.

Jake Wardle – Brytyjczyk pochodzący oryginalnie ze wschodniego Londynu, postawił sobie za cel zaprezentowanie nam kilkudziesięciu różnych akcentów – i to nie tylko akcentów najbardziej rozpowszechnionych w UK, ale też akcentów typowych dla niektórych stanów USA i poszczególnych narodowości. Wideo doskonale pokazuje, w jak różnorodnym stylu ludzie posługują się językiem angielskim na całym świecie i jak zabawnie mogą dla nas brzmieć niektóre akcenty.

Kliknij w WIDEO poniżej i... Baw się dobrze!

Jeśli spróbujesz naśladować Jake'a Wardle'a, to życzymy Ci dodatkowo połamania języka!