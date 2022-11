Z czym nosić sneakersy Guess, żeby wyglądać stylowo? Sprawdź 3 porady dla kobiet

Artykuł sponsorowany

Sneakersy to jedne z najbardziej uniwersalnych butów, ponieważ można założyć je niemal do wszystkiego. Obecna moda uznaje wiele kompromisów i połączeń, dlatego nie bój się eksperymentować. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, z czym nosić sneakersy Guess, aby wyglądać modnie i stylowo.

1. Najbardziej klasyczne zestawienie - sneakersy, koszula i jeansy

Jedno z najbardziej klasycznych połączeń modowych to oczywiście koszula i jeansy. Taki zestaw świetnie uzupełnią sneakersy w dowolnym kolorze. Jest to idealna opcja dla wszystkich kobiet, które na co dzień chcą czuć się wygodnie i stylowo - zwłaszcza dla tych zapracowanych i niemających zbyt wiele czasu dla siebie. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zwłaszcza mamy spędzające dużo czasu ze swoimi pociechami. Jeśli jesteś młodą mamą, to z pewnością chcesz ubierać się wygodnie, a jednocześnie zachować styl i elegancki wygląd. Sprawdź, jak ubiera się modna mama na co dzień – 5 wskazówek, jak się ubrać na spacer z dzieckiem pomoże Ci ubrać się nie tylko stylowo, ale także wygodnie i odpowiednio do okoliczności. Ponadto, zakładając koszule i jeansy, możesz wybrać dowolny model sneakersów Guess - każde będą wyglądały równie dobrze w tym prostym i klasycznym zestawieniu.

2. Sneakersy Guess i sukienka

Jeśli natomiast chcesz wyglądać nieco bardziej elegancko, nie bój się zestawić sneakersów Guess z sukienką lub spódnicą. Te rozwiązanie również pomaga w zachowaniu wygody. Zakładając sneakersy do sukienki, możesz swobodnie spacerować po nierównej nawierzchni, wyjść na spacer z dzieckiem czy też wybrać się na zakupy do galerii handlowej - bez obaw o bolące stopy. Wybierając sneakersy do sukienki, wybierz taki model, który nie będzie zbyt ciężki i masywny. Na co dzień szukaj raczej delikatnych butów - najlepiej w jednym kolorze. Jeśli natomiast chcesz postawić na mocniejszy kontrast modowy, to wybierz nieco cięższy model sneakersów Guess i zestaw go np. z plisowaną spódnicą i grubym swetrem. Wszystkie aktualne modele butów damskich Guess znajdziesz na stronie: https://www.eobuwie.com.pl/buty-guess-damskie.

3. Sneakersy Guess do eleganckiej stylizacji

Jeśli masz w planach większe wyjście, na którym chcesz czuć się komfortowo, to również możesz pomyśleć nad zestawieniem eleganckiej kreacji z wygodnymi sneakersami Guess. Takie buty możesz założyć zarówno do eleganckiego kombinezonu, jak i do sukienki - np. o długości midi. Wybierając ubrania na elegancką okazję, pamiętaj o tym, aby buty pasowały do okoliczności. Jeśli chcesz zastąpić klasyczne szpilki sneakersami, to zadbaj o to, aby miały one niecodzienny wygląd - wybierz np. buty z dodatkami kryształków lub modele wykonane z błyszczących materiałów. Decydując się na zestawienie elegancji z elementami sportowymi, możesz także postawić na buty jako główny element stylizacji - wówczas wybierz cięższe modele, które zdecydowanie będą dominowały nad resztą stroju. Ciekawym rozwiązaniem jest również założenie nieoczywistych skarpetek i połączenie ich z odpowiednio dobranymi sneakersami i sukienką - wszystkie niezbędne tekstylia znajdziesz na stronie: https://www.eobuwie.com.pl/akcesoria/tekstylia/skarpetki.html. Należy przy tym pamiętać, że takie zestawienie jest bardzo ryzykowne i należy wykazać się dużym wyczuciem stylu przy kompletowaniu tego typu outfitu.