Z czego wynika lipcowy wzrost cen domów w UK wynoszący rekordowe 15.5%?

Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez Office for National Statistics roczna stopa wzrostu cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii wzrosła w lipcu 2022 roku do najwyższego od 19 lat poziomu 15,5%.

W związku z tym, cena typowego domu na Wyspie wzrosła o 39 000 funtów w ciągu 12 miesięcy. Komentatorzy podkreślają, że roczne tempo wzrostu cen zostało sztucznie zawyżone. Powodem jest zakończenie programu "stamp duty holiday" w lipcu 2021 roku, który spowodował mocne "zaniżenie" cen nieruchomości w tamtym okresie, a które teraz wracają poniekąd "do normy". Właśnie stąd bierze się taki skok cenowy - w czerwcu 2022 roku średnie ceny poszły w górę o 7,8%, a w lipcu - już o 15,5%. Rzecz jasna, domy w UK pozostają niemiłosiernie drogie, ale ów podwójny wzrost wynika właśnie z zakończenia programu "stamp duty holiday".

Jak zaznacza Jonathan Hopper, dyrektor generalny firmy Garrington Property Finders cytowany przez "Guardiana" mamy do czynienia ze "statystyczną anomalią".

Jak kształtują się ceny domów w UK?

"Osoby o nerwowym usposobieniu mogą chcieć odwrócić wzrok od oficjalnych danych o cenach domów w nadchodzących miesiącach, ponieważ musimy przygotować się na przejażdżkę kolejką górską" - komentował obrazowo Hopper.

Roczne wzrosty w Anglii i Walii były jeszcze większe, niż w skali całej Wielkiej Brytanii. Wyniosły one odpowiednio 16,4% i 17,6%, chociaż trzeba brać poprawkę na znacznie zróżnicowanie regionalne. W południowo-zachodniej Anglii roczny wzrost cen osiągnął w lipcu 20,7%, podczas gdy w Londynie wyniósł 9,2%. Szkocja i Irlandia Północna były poniżej średniej brytyjskiej, tam ceny szły w górę o odpowiednio 9,9% i 9,6%.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Przypomnijmy, "stamp duty holiday" sprawiało, że pierwsze 500 000 funtów wydane na nieruchomość było wolne od podatku dla kupujących w Anglii i Irlandii Północnej. Zwolnienie z opłat skarbowych było stopniowo zmniejszane, najpierw do 250 000 GBP, a następnie do poziomu sprzed pandemii, czyli do 125 000 funtów.

Zaznaczmy, że obecnie najtańszy dom w UK możemy kupić w Irlandii Północnej. Średnia cena nieruchomości sięga tam 169 000 funtów.

Dodajmy, że wzrost cen nieruchomości w lipcu 2022 w skali miesiąc do miesiąca wynoszący 15,5% był najwyższy, jaki odnotowano w UK od maja 2003.

