Z Cenzusu wynika, że Polacy są w UK drugą najliczniejszą narodowością pochodzącą spoza Wysp

Prawie jedna na sześć osób mieszkających w Anglii i Walii w zeszłym roku urodziła się poza Wielką Brytanią. Według Cenzusu 2021 hindusi stanowią na Wyspach największą grupę narodowościową inną niż brytyjska (1,5 proc. mieszkańców), a zaraz za nią plasują się Polacy.

Zgodnie z najnowszymi danymi uzyskanymi w spisie powszechnym w 2021 w Wielkiej Brytanii około 10 milionów ludzi mieszkających na Wyspach urodziło się poza UK, w porównaniu z 7,5 miliona w czasie wcześniejszego Cenzusu w 2011 roku, co stanowi wzrost o 33 proc. w ciągu 10 lat.

Polacy drugą najliczniejszą grupą w UK

Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS) ustalił na podstawie Cenzusu 2021, że w ubiegłym roku Indie utrzymały się na pierwszym miejscu i nadal są najczęstszym krajem urodzenia poza Wielką Brytanią (920 000 osób), następnie Polska (743 000 osób lub 1,2 procent mieszkańców) i Pakistan (624 000 lub 1 procent).

Największy wzrost liczby urodzonych poza Wielką Brytanią odnotowano wśród osób z Rumunii, co stanowi sześciokrotny wzrost w porównaniu z 2021 rokiem. Rumunia znalazła się na czwartym miejscu wśród krajów wymienianych jako inne miejsce urodzenia poza UK w brytyjskim Cenzusie 2021. Ponadto język rumuński jest drugim najczęściej używanym językiem obcym w Anglii i Walii.

Włochy znalazły się również w pierwszej dziesiątce krajów urodzenia poza UK, co podwoiło liczbę włoskich obywateli w UK w ciągu 10 lat, z 135 000 do 277 000.

Liczba imigrantów z UE w Wielkiej Brytanii

Jeśli natomiast chodzi o osoby urodzone w Unii Europejskiej, to jest ich 3,6 milionów w UK, co stanowi jedną trzecią całej populacji urodzonej poza UK, głównie dzięki wzrostowi liczby rumuńskich imigrantów. To więcej niż 2,5 miliona w spisie z 2011 roku i 1,4 miliona zarejestrowanych w spisie z 2001 roku.

Spośród 10 milionów mieszkańców urodzonych poza Wielką Brytanią, czterech na dziesięciu przybyło w ostatniej dekadzie, a jedna trzecia przed 2001 rokiem.

Ponad cztery na dziesięć jednostek władz lokalnych w Anglii i Walii poinformowało, że ich populacja urodzona w UE wzrosła o dwa punkty procentowe lub więcej, w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 1,6 punktu.

Według danych spisu powszechnego okazało się, że najmniej imigrantów mieszka w Walii i na północnym-wschodzie kraju, gdzie jeden na 14 mieszkańców urodził się poza UK.

Rejonami, które odnotowały największy wzrost liczby mieszkańców urodzonych poza Wielką Brytanią, były Barking i Dagenham: populacja osób urodzonych poza Wielką Brytanią wzrosła o 10 punktów procentowych w ostatniej dekadzie, z 31% w spisie powszechnym z 2011 r. do 41% w 2021 r.

Z kolei w całej Anglii i Walii liczba rezydentów urodzonych poza UE wzrosła o 25% w ciągu ostatnich 10 lat, z 5,1 mln do 6,4 mln.

Chrześcijaństwo religią mniejszościową

Cenzus 2021 zostanie prawdopodobnie najbardziej zapamiętany jako ten, w którym chrześcijaństwo okazało się religią mniejszościową w Anglii i Walii. W dniu spisu powszechnego, 21 marca 2021 roku 46,2 proc. osób określiło się jako chrześcijanie, w porównaniu z 59,3 proc. populacji w spisie z 2011 roku, co oznacza spadek o 13 punktów procentowych w ciągu dekady.

Na ten wynik miał wpływ znaczny wzrost osób niewierzących, które nie identyfikują się z żadną religią. Liczba osób uważających się za chrześcijan spadła w ostatniej dekadzie o 5,5 miliona. Podczas gdy wszystkie inne główne religie odnotowały wzrost liczby wyznawców. Deficyt chrześcijan wynika ze wzrostu o 8,5 miliona osób, które nie deklarowały żadnej religii, do 22,2 miliona. To więcej niż jedna trzecia populacji Anglii i Walii, w porównaniu z jedną czwartą zaledwie dziesięć lat temu.

Coraz więcej pogan na Wyspach

Prawie wszystkie władze lokalne w UK odnotowały wzrost liczby osób nie wyznających żadnej religii. Chociaż niewielka – bo wynosząca 0,6% populacji w Anglii i Walii – liczba osób należących do kategorii „inna religia” (religia inna niż chrześcijańska, buddyjska, hinduska, żydowska, muzułmańska lub sikhijska) wzrosła o ponad 100 tys. w ostatniej dekadzie. Najczęstszą „inną religią” jest pogaństwo z blisko 74 000 wyznawców w Anglii i Walii, w tym trzech na 1000 mieszkańców Ceredigion, Kornwalii, Somerset, Isle of Wight, Powys i Gwynedd. Ponadto w pierwszej dziesiątce najpowszechniejszych religii znajdują się spirytualiści, spirytyści, Wicca i szamanizm.

