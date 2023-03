Z aptek wycofywane są pilnie leki na kaszel ze względów bezpieczeństwa

Substancja ta może prowadzić do reakcji anafilaktycznej, która z kolei zagraża życiu.

Określone leki na kaszel sprzedawane do tej pory bez recepty są pilnie wycofywane z aptek. Decyzję taką podjęto ze względów bezpieczeństwa. Problemem jest składnik o nazwie folkodyna, która może prowadzić do reakcji anafilaktycznej.

Niektóre leki na kaszel, które można kupić w Boots i innych aptekach, musiały zostać pilnie wycofane ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa. Organ regulacyjny ostrzegł przed możliwą reakcją alergiczną na substancję znaną jako folkodyna.





Wycofanie leków na kaszel

Zwrócono się z apelem do mieszkańców Wysp, aby sprawdzili opakowania wszelkich tabletek na kaszel lub syropów, które mają w domu, pod kątem tego, czy zawierają folkodynę. Jeśli tak, powinni porozmawiać ze swoim farmaceutą o zastąpieniu ich innymi lekami.

Brytyjski regulator wycofał ze sprzedaży leki zawierające składnik zwany folkodyną „jako środek ostrożności po dokonaniu przeglądu”. W przeglądzie natomiast stwierdzono, że produkty zawierające folkodynę mogą narażać ludzi na „bardzo rzadkie” ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej w połączeniu ze środkiem znieczulającym ogólnym i należy o tym przypominać, aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia.

Ryzykowna folkodyna

Rządowa agencja Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) podjęła decyzję po przeglądzie „danych dotyczących bezpieczeństwa po wprowadzeniu do obrotu”. Poinformowała, że niezależny organ, Commission on Human Medicines (CHM), uznał dowody na „zwiększone ryzyko bardzo rzadkiego przypadku anafilaksji po wystawieniu na działanie środka blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe” zawartego w folkodynie.

MHRA ostrzega lekarzy i apteki, aby „natychmiast zaprzestały dostarczania powyższych produktów”. Ci, którzy już kupili produkty, powinni sprawdzić opakowanie, czy ich lek zawiera folkodynę. Należy porozmawiać z farmaceutą, aby znaleźć alternatywę.

Trzy miesiące opóźnienia

Decyzja dotycząca wycofania z aptek leków zawierających folkodynę nastąpiła w Wielkiej Brytanii trzy miesiące po podobnej decyzji unijnego regulatora leków ze względu na bardzo małe ryzyko wystąpienia niepożądanej reakcji na lek. Jak się jednak okazuje, u niektórych osób może wystąpić ciężka reakcja alergiczna, jeśli na przykład po przyjmowaniu leku pójdą na operację i będą potrzebować znieczulenia ogólnego.

Zamieszanie w aptekach

Dr Leyla Hannbeck z Association of Independent Multiple Pharmacies powiedziała, że ​​usunięcie produktów z półek aptecznych było „wielką operacją”, ale dostępne były alternatywne leki na kaszel i przeziębienie.

- Apteki w Wielkiej Brytanii bardzo poważnie traktują bezpieczeństwo pacjentów i będą pomagać w wycofywaniu tych produktów. Pacjenci z kaszlem i przeziębieniem powinni skontaktować się z lokalną apteką, aby uzyskać najlepsze porady dotyczące gamy dostępnych alternatywnych produktów – powiedziała.

Leki zawierające folkodynę:

Boots Night Cough Relief Oral Solution, PL 00014/0230

Boots Dry Cough Syrup 6 Years+

Boots Day Cold & Flu Relief Oral Solution

Cofsed Linctus

Care Pholcodine 5mg/5ml Oral Solution Sugar Free

Galenphol Linctus

Galenphol Paediatric Linctus

Galenphol Strong Linctus

Covonia Dry Cough Sugar Free Formula

Pholcodine Linctus Bells Healthcare 5mg Per 5ml Oral Solution

Numark Pholcodine 5mg per 5ml Oral Solution

Well Pharmaceuticals Pholcodine 5mg per 5ml Oral Solution

Superdrug Pholcodine Linctus BP

Pholcodine Linctus BP

Strong Pholcodine Linctus BP

Haleon Day & Night Nurse Capsules

Haleon Day Nurse Capsules

Haleon Day Nurse

Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) określiła wycofanie produktów ze sprzedaży jako środek zapobiegawczy.

Czym jest folkodyna?

Folkodyna była stosowana jako środek tłumiący kaszel od lat 50. XX wieku, ale obecnie dowody sugerują, że istnieje bardzo małe ryzyko – mniej niż jeden na 10 000 – że niektóre osoby mogą mieć złą reakcję alergiczną, jeśli na przykład będą później potrzebować ogólnego środka znieczulającego, w którego skład będzie wchodził środek zwiotczający mięśnie lub „środek blokujący przewodnictwo nerwowo-mięśniowe”.

Profesor Claire Anderson z Royal Pharmaceutical Society powiedziała:

- Ryzyko dla pacjentów, którzy stosowali folkodynę, jest bardzo małe. Jeśli planujesz operację, porozmawiaj ze swoim farmaceutą lub zespołem medycznym w celu uzyskania porady. Kaszel zwykle ustępuje w ciągu 3-4 tygodni. Można go leczyć innymi lekami na kaszel lub gorącą cytryną i miodem (choć nie dla dzieci poniżej pierwszego roku życia). Odpocznij, jeśli to możliwe – i możesz spróbować paracetamolu lub ibuprofenu, jeśli można, w celu leczenia bólu. Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej, zasięgnij porady pracownika służby zdrowia – powiedziała Anderson.

