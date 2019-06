Brytyjczycy twierdzą, że unikają newsów o Brexicie, a portale informacyjne odnotowują rekordowe zainteresowanie. Mieszkańcy UK kłamią w sondażach?

Po swojej ostatniej wizycie w Nowym Jorku Nigel Farage święci triumfy i chce aktywnie pośredniczyć w stosunkach między Donaldem Trumpem a Theresą May. Były lider UKIP jest tak pewny swoich „osobistych”...

Męski makijaż? Już 1 na 20 Brytyjczyków przyznaje się do stosowania makeupu

Coraz większa liczba mężczyzn przekonuje się do makijażu. Powodów, by się malować jest wiele, a najbardziej popularne to: zwiększenie pewności siebie, ukrycie niedoskonałości czy podkreślenie swojej urody.