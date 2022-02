Yorkshire: "Polski kierowca" ciężarówki był tak pijany, że dwóch innych kierowców tirów musiało zablokować mu drogę, aby go zatrzymać

South Yorkshire Police podaje, że "polski kierowca ciężarówki" był tak pijany w momencie prowadzenia 44-tonowego pojazdu, że innych dwóch kierowców tirów, musiało zablokować mu drogę, aby się zatrzymał. Następnie policja musiała czekać 16 godzin na to, aż mężczyzna wytrzeźwieje, aby móc go przesłuchać na komisariacie.

Na odcinku A1(M) w Yorkshire w Anglii zatrzymano prowadzącego 44-tonową ciężarówkę 65-letniego mężczyznę, który miał duży problem z jazdą w linii prostej. Dzięki szybkiej interwencji dwóch innych kierowców tirów, udało się go zatrzymać w pobliżu Doncaster. Okazało się, że mężczyzna pięciokrotnie przekroczył limit jazdy pod wpływem alkoholu.

