Yorkshire: Lokalny council przez 17 lat (!!!) nie płacił za zużycie gazu

Do iście kuriozalnej sytuacji doszło w hrabstwie East Riding of Yorkshire - władze jednego z councilów od 2004 roku nie płaciły rachunków za gaz. Jak do tego doszło? Ile wynosi 17-letnie rachunek za zużycie gazu?

O Beverley Town Council jest dziś głośno w krajowych brytyjskich mediach. Władze niewielkiego miasteczka położonego w hrabstwe Yorkshire przez ostatnie 17 lat (!!!) nie płaciły żadnych rachunków za zużycie gazu! Powód? Jak się okazało, żaden dostawca energii ich po prostu nie wystawił, choć w urzędzie normalnie korzystane z niego korzystano! Cała sprawa wyszła na jaw jeszcze w zeszłym rok, w listopadzie 2021 roku, gdy w biurze na Well Lane zepsuł się kocioł grzewczy. To z pozoru mało znaczące wydarzenie dało początek dochodzeniu miejskich władz, które miało na celu ustalenie jak wygląda sytuacja z dostawami gazu do lokali należących do władz miejskich. Z tego typu energii council w Beverly korzysta od 2004 roku, ale... żaden dostawca nie wystawia za to racunku!

Jak czytamy w serwisie informacyjnym BBC, Northern Gas Networks (NGN) w oficjalnym oświadczeniu zaznaczyło, iż "nigdy nie było zarejestrowanych dostaw gazu" do budynków Beverley Town Council. Niemniej, to faktycznie z zasobów NGN korzystali przedstawiciele lokalnych władz.

W raporcie przedstawionym radzie Northern Gas Networks potwierdziło, że będzie domagać się zwrotu za zużyte paliwo, jak można było się tego spodziewać. "NGN potwierdziło, że użyje standardowych stawek dostarczonych im przez regulatora gazu Ofgem, aby obliczyć zaległą płatność sięgającą 2004 roku za niezapłacony gaz" - czytamy w raporcie.

Ile wyniesie rachunek za 17 lat zużycia gazu?

Sprawa jest również badana przez radnego Davida Tuckera. Jego raport ma zostać opublikowany pod koniec stycznia 2022. Czy uda mu się ustalić jak doszło do tej kuriozalnej sytuacji? Zobaczymy!

Jesteśmy bardzo ciekawi na ile zostanie oszacowane zużycie gazu przez lokalne władze w Beverley i jak wysoki będzie rachunek za te korzystanie z tego paliwa przez ostatnie 17 lat. Dodajmy, że budżet councilu na zbliżający się rok finansowy to nieco ponad milion funtów...