Wzrost stóp procentowych podniesie raty kredytów hipotecznych o średnio 2900 funtów rocznie

Think tank Resolution Foundation poinformował, że przez rosnące stopy procentowe osoby posiadające kredyty hipoteczne będą musiały płacić średnio o 2900 funtów rocznie więcej od 2024 roku.

Aż 800 000 osób na Wyspach będzie musiało sprostać wyższym ratom kredytów hipotecznych od 2024 roku. Niezależny think tank, Resolution Foundation przewiduje, że przeciętna dwuletnia umowa o stałej stopie procentowej osiągnie poziom 6,25 proc., co jednocześnie pogłębi kryzys na rynku kredytów hipotecznych.





Rząd zapowiada pomoc dla kredytobiorców

W związku z tym, że rosnące stopy procentowe wywierają coraz większą presję na miliony kredytobiorców, pojawiły się apele do rządu z prośbą o interwencję. Rzecznik Ministerstwa Skarbu powiedział, że ma pewne „dostosowane wsparcie” dla właścicieli domów, którzy mają trudności ze spłatą rat kredytów hipotecznych, jednak nie ujawnił konkretów.

Istnieje jednak pomoc rządowa dla tych, którzy mają największe kłopoty ze spłatą rat kredytów. Nazywana jest wsparciem odsetek od kredytu hipotecznego - support for mortgage interest (SMI). Jest ona dostępna dla osób, które otrzymują świadczenia, w tym Universal Credit i Income Support. Pomoc ta nie jest wypłatą, ale pożyczką – kiedy ostatecznie osoba korzystająca z pomocy sprzeda swój dom, będzie musiała spłacić zadłużenie.

Kredytobiorcy już stoją w obliczu dużych wzrostów po tym, jak pożyczkodawcy podnieśli stopy procentowe w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Niestety z zapowiedzi wynika, że Bank Anglii ponownie podniesie stopy procentowe w przyszłym tygodniu.

Podwyżka stóp procentowych

W tym tygodniu kanclerz skarbu, Jeremy Hunt powiedział, że Bank Anglii „nie ma wyboru” i musi podnieść stopy procentowe w ramach prób walki z inflacją. Podstawowa stopa procentowa Banku Anglii wynosi obecnie 4,5 proc., ale Resolution Foundation twierdzi, że w połowie 2024 roku osiągnie 6 proc.

Efekty tych zapowiedzi szybko stały się widoczne na rynku kredytów hipotecznych – część ofert wycofano i zaczęto je zastępować ofertami o wyższych stawkach.

Resolution Foundation, który jest niezależnym think tankiem zajmującym się poprawą standardów życia osób o niskich i średnich dochodach, powiedział, że wszystko wskazuje na to, że roczne spłaty kredytów hipotecznych do 2026 roku mogą wzrosnąć o 15,8 miliarda funtów w porównaniu z okresem poprzedzającym rozpoczęcie przez Bank Anglii cyklu podwyżek stóp procentowych w grudniu 2021 roku.

