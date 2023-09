Praca i finanse Wzrost płac dogonił rosnące ceny po raz pierwszy od dwóch lat

Od maja do lipca regularne wynagrodzenia (bez premii) wzrosły o 7,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Po raz pierwszy od prawie dwóch lat wzrost płac odpowiada wzrostowi inflacji w tym samym okresie.

Mimo informacji o wzroście płac istnieją także oznaki osłabienia rynku pracy. Są nimi mniejsza liczba wakatów i rosnące bezrobocie. Należy również wspomnieć, że nie dla wszystkich pensje wzrosły o 7,8 proc.. Liczba ta stanowi średnią dla całej gospodarki.

Wzrost płac dogonił inflację

Najnowsze dane Office for National Statistics (ONS) przedstawiają mieszany obraz brytyjskiego rynku pracy. Darren Morgan będący dyrektorem ds. statystyk gospodarczych w ONS powiedział, że zarobki nadal rosły w rekordowym tempie, gdy inflacja spadła z najwyższego poziomu.

– Oznacza to, że realne płace ludzi już nie spadają – dodał.

Rośnie bezrobocie

Niestety już mniej pozytywną informacją jest wzrost bezrobocia od maja do lipca o 4,3 proc. po raz pierwszy od prawie dwóch lat. Liczba bezrobotnych wyniosła nieco poniżej 1,5 miliona.

Stopa bezrobocia nie jest wysoka, jednak duży jest jej wzrost w ciągu trzech miesięcy z 3,8 proc. do 4,3 proc. i to jest niepokojące.

Morgan powiedział, że na wzrost bezrobocia miały wpływ osoby pozostające bez pracy przez okres do sześciu miesięcy i głównie mężczyźni.

– Wygląda na to, że powrót do pracy osobom, które były do niej niezdolne lub ją straciły, zajął więcej czasu niż na początku roku – stwierdził Morgan.

Warto dodać, że spadła liczba wolnych miejsc pracy do poziomu poniżej miliona. Na spowolnienie rynku pracy wpływ mają między innymi podwyżki stóp procentowych.

Kanclerz Jeremy Hunt obecną sytuację na rynku pracy widzi jednak w pozytywnych barwach:

– Pocieszające jest to, że liczba pracowników zatrudnionych na liście płac nadal jest bliska rekordowego poziomu, a stopa bezrobocia pozostaje niższa niż w wielu innych krajach na świecie.

Odnośnie wzrostu płac dodał:

– Aby płace realne rosły w sposób zrównoważony, musimy trzymać się naszego planu zmniejszenia inflacji o połowę.

