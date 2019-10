„Wzrost liczby zarejestrowanych przestępstw z nienawiści to dobra rzecz. Oznacza, że policja wykonuje swoją pracę” - Wypowiedź Priti Patel znów wzbudziła kontrowersje

Fot. Getty

Nowa minister spraw wewnętrznych Priti Patel nie przestaje wzbudzać kontrowersji. Na przesłuchaniu przed Komisją Spraw Wewnętrznych Izby Gmin Patel oznajmiła, że „wzrost liczby zarejestrowanych przestępstw z nienawiści jest dobrą rzeczą, ponieważ oznacza, że policja wykonuje swoją pracę”. Minister jednocześnie zignorowała możliwość, jakoby wzrosła sama liczba takich przestępstw.

Pytanie o działania służb w zakresie zwalczania przestępstw z nienawiści zostało zadane Priti Patel na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych Izby Gmin (ang. Commons Home Affairs Committee). Minister Spraw Wewnętrznych nie miała jednak żadnego problemu z odpowiedzeniem na nie i stanowczo zaznaczyła, że wzrost ten wynika z dobrej pracy policji. - Myślę, że przede wszystkim nie powinno być żadnego miejsca w naszym społeczeństwie na przestępstwa z nienawiści – zaznaczyła całkiem obiecująco Priti Patel. Później jednak minister dodała: - Jeśli spojrzymy na liczby, to będzie jasne, że w zakresie rejestrowania przestępstw z nienawiści policjanci wkładają znacznie więcej pracy. To dobra rzecz i właśnie dlatego te liczby są wysokie.

Priti Patel dodała także, że większa liczba rejestrowanych przestępstw z nienawiści wynika także z rosnącej wrażliwości społecznej i działań podejmowanych w tym zakresie w ramach różnych programów przez zwykłych ludzi. - Myślę, że warto również powiedzieć, iż jest dużo programów, dużo inicjatyw na poziomie lokalnym (…), które obnażają przestępstwa z nienawiści – zaznaczyła minister. Jednak w trakcie całej wypowiedzi członkowie komisji nie usłyszeli, jakoby wzrost zarejestrowanych przestępstw z nienawiści wynikał też po prostu ze zwiększenia się liczby samych takich przestępstw.

Pytania do minister spraw wewnętrznych o przestępstwa z nienawiści nie były bezzasadne – w końcu Home Office ujawnił niedawno 10-proc. wzrost przestępstw z nienawiści w Anglii i Walii na przestrzeni ostatniego roku. Na 103 400 takich przypadków zarejestrowanych w ciągu jednego roku (2018-19), ponad 3/4 miało podłoże rasistowskie (liczba ataków o takim podłożu wzrosła o 11 proc., do 79 000). W tym samym czasie zarejestrowano też 2 333 przestępstwa kierowane nienawiścią do osób transpłciowych (to wzrost o 37 proc.) i 14 500 przestępstw z uwagi na czyjąś orientację seksualną (to wzrost o prawie 25 proc.). Najmniej przypadków „hate crimes” dotyczyło ludzi z niepełnosprawnościami, których było 8 256 (to wzrost o 14 proc.), a podobna ilość miała podłoże religijne – 8 566 (to wzrost o 3 proc.).



