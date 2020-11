Wzrost emerytur w UK od 2021 roku. O ile rząd podwyższy State Pension?

Brytyjski rząd potwierdził wzrost emerytur od 2021 roku. Już w kwietniu State Pension zostanie podwyższona o 2,5 proc, jednak - zgodnie z prognozami – większa podwyżka czeka nas w 2022 roku.

Pod koniec każdego roku rząd ustala poziom State Pension, która będzie wypłacana od kwietnia roku następnego. Podwyżki emerytur ustanawiane są w oparciu o jeden z trzech czynników: wzrost kosztów życia zgodnie z Consumer Prices Index (CPI), wzrost średnich płac lub – jeśli inflacja i wzrost cen były niższe od 2,5 proc. to podwyżkę ustanawia się na poziomie 2,5 proc. Zasada ta nazywana jest „potrójną gwarancją” („triple lock”) i należy do części manifestu torysów obowiązującego do co najmniej 2024 roku.

Ile wyniesie wzrost emerytur w 2021?

W kwietniu przyszłego roku, czyli z początkiem nowego roku podatkowego, emerytury w Wielkiej Brytanii zostaną podwyższone o 2,5 proc., co oznacza:

- podwyżkę State Pension o 4,40 funta tygodniowo dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny po kwietniu 2016 roku, czyli wzrost z 175,20 funta tygodniowo do 179,60 funta tygodniowo,

- podwyżkę o 3,35 funta tygodniowo dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny przed kwietniem 2016 roku, czyli w tym przypadku wzrost nastąpi ze 134,25 funtów tygodniowo do 137,60 funtów tygodniowo.

Wzrost emerytur mniejszy niż przewidywano

Zgodnie z wcześniejszymi prognozami Office for Budget Responsibility (OBR) dotyczącymi emerytur, od kwietnia 2021 roku State Pension miała wzrosnąć o 4,1 proc., czyli około 7 funtów tygodniowo.

Prognozy te były oparte m.in. na szacunkach dotyczących wzrostu płac, jednak sytuację radykalnie zmieniła pandemia, w czasie której wielu pracowników znalazło się na furlough.