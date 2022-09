Wzrost cen żywności w UK we wrześniu 2022 na rekordowym poziomie - o ile zdrożały "groceries"?

Tempo wzrostu cen w brytyjskich sklepach i marketach znajduje się na rekordowym poziomie - jak wynika z danych British Retail Consortium za żywność kupowaną w UK płacimy już więcej o 10,6% niż rok temu.

Z miesiąca na miesiąc ogólna sytuacja gospodarcza coraz bardziej ciąży zwykłym mieszkańcom Wysp. Da się ją odczuć choćby idąc zrobić zwykłe zakupy spożywcze w sklepie. W sierpniu tempo wzrostu cen wyniosło 5.1% w skali roku, a już w kolejnym miesiącu - wrześniu - zwiększyło się do poziomu 5.7%. Jeśli spojrzymy jednak tylko na koszt zakupu artykułów spożywczych to ten sięgnął aż 10,6% mierząc rok-do-roku (w sierpniu 2022 - 9.3%), jak wynika z danych przedstawionych przez British Retail Consortium, w dniu dzisiejszym, 28 września 2022 roku. To największy taki wzrost cen w historii pomiarów BRC.

Co jest powodem tej sytuacji? Wojna na Ukrainie mocno odbija się na tym, ile wydajemy na "groceries". Konflikt wywołany przez Rosję przyczynił się do znaczącego wzrostu kosztu pasz dla zwierząt, nawozów i oleju roślinnego, co z kolei przekłada się na rosnące koszty produkcji żywności. Dodatkowo, w kontekście brytyjskim słaba kondycja funta i widmo zbliżającej się recesji nie pomagają...

Największy wzrost cen w UK od 2005 roku, według BRC

Dla pełnego kontekstu dodajmy, iż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (indeks CPI) będący preferowaną przez brytyjski rząd miarą inflacji na Wyspie, wzrósł w sierpniu 2022 roku do poziomu 9,9%. Wcześniej, w lipcu wyniósł 10.1% (co było również rekordową wartością, dodajmy). Zaznaczmy, iż CPI mierzy szerszy zakres cen, niż w przypadku danych BRC na podstawie których opracowano indeks BRC-NielsenIQ.

Co podrożało najbardziej? Z najwyższą inflacją mamy do czynienia w przypadku cen świeżej żywności - w tym przypadku wyniosła ona 12.1%. Ceny niektórych produktów takich jak margaryna rosły jeszcze szybciej, ale koszt zakupu innych w skali miesiąca spadł. Jak podaje BBC ceny niektórych owoców i warzyw (truskawki, jagody i pomidory) były niższe. Inflacja produktów z dłuższym terminem przydatności do spożycia (makaron, ryż, pomidory w puszkach) sięgnęła 8.6% we wrześniu (7.8% w sierpniu).

Inflacja cen żywności wyniosła aż 10,6%

Według ośrodka badawczego NielsenIQ ​​76% konsumentów spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie umiarkowanie lub poważnie dotkniętych kryzysem kosztów utrzymania, w porównaniu z 57% latem 2022.

"Detaliści walczą z ogromną presją kosztową ze strony słabego funta, rosnących rachunków za energię i globalnych cen towarów, wysokich kosztów transportu, napiętego rynku pracy i skumulowanego obciążenia kosztami nałożonymi przez rząd" - komentowała sytuację rynku retail w UK Helen Dickinson, szefowa BRC.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!