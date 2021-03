Wzrosła liczba firm wysyłających pracowników na furlough. Zobacz najnowsze dane brytyjskiego Ministerstwa Skarbu

Fot. Getty

W styczniu 2021 liczba pracodawców korzystających z rządowego dofinansowania wynagrodzeń pracowników furlough, wzrosła o ponad 100 000. Zdaniem ekspertów skok był związany z ogłoszeniem trzeciego lockdownu w UK.

Ministerstwo Skarbu opublikowało najnowsze dane, dotyczące liczby firm korzystających z programu furlough, czyli wysyłających swoich pracowników na przymusowe urlopy w związku z pandemią.

Statystyki pokazują, że z rządowego dofinansowania wynagrodzeń pracowników wysłanych na przymusowe urlopy, korzystało w styczniu 858 269 przedsiębiorstw. Dla porównania, w grudniu 2020 z pomocy rządowej korzystało 752 468 firm. Oznacza to, że na przełomie roku, w ciągu jednego miesiąca liczba przedsiębiorców wysyłających pracowników na furlough wzrosła o około 100 000. Wiele firm wnioskowało także o wyższe dofinansowanie z powodu konieczności wysłania na furlough kolejnych pracowników. Według analityków, wzrost ten był bezpośrednio związany z ogłoszonym 5 stycznia trzecim lockdownem.

Które firmy są największymi beneficjentami programu furlough?

Wśród czołowych beneficjentów programu furlough wymienia się sieci pubów JD Wetherspoon oraz Mitchells & Butlers; TJX UK (właściciel TK Maxx); Sports Direct, Arcadia, H&M, New Look, Next i JD Sports, David Lloyd Leisure i Nuffield Health. Wśród firm pobierających najwięcej ze Skarbu Państwa z tytułu furlough pojawiają się także bukmacherzy Ladbrokes i Betfred. Inne firmy, które wnioskowały o większe dofinansowanie, to Stonegate Pub Company, Marks & Spencer, DHL, Jet2 i Compass.

Dane dotyczące firm korzystających z programu furlough zostały opublikowane niedługo po tym, jak Ministerstwo Skarbu ujawniło, że w Wielkiej Brytanii w styczniu pracę straciło kolejne 700 000 osób. Łączna liczba bezrobotnych w UK sięgnęła już 4,7 miliona osób, jednak wbrew oczekiwaniom ekspertów stopa bezrobocia nie poszła w górę, ale spadła po raz pierwszy od początku pandemii.