Wzory nowych banknotów z wizerunkiem króla Karola III zostały pokazane po raz pierwszy

Dzisiaj, 20 grudnia 2022 roku, w oficjalnym komunikacie wydanym przez Bank of England zaprezentowano, jak będą wyglądały banknoty z wizerunkiem króla Karola III. Twarz nowego monarchy pojawi się na brytyjskich środkach płatniczych o nominałach £5, £10, £20 i £50. Nowe banknoty w obiegu zaczną pojawiać się w połowie 2024 roku.

Bank centralny Wielkiej Brytanii ujawnił projekty nowych banknotów, na których znajdzie się wizerunek sprawującego obecnie rządy króla. Mamy do czynienia z bezprecedensowym wydarzeniem o tyle, że zrobiono to w okresie poprzedzającym koronację Karola III, która ma mieć miejsce w maju 2024 roku. Portret władcy Zjednoczonego Królestwa pojawi się na wszystkich czterech polimerowych banknotach, które znajdują się obecnie w obiegu, a więc na £5, £10, £20 i £50.





Wizerunek Katola III pojawi się na awersie banknotów, a także w przezroczystym okienku na banknotach wykonanych z polimerowego tworzywa sztucznego. Pozostała część wzoru na banknotach pozostanie taka sama.

Jak będą wyglądały nowe banknoty w UK?

Bank Anglii na swoim oficjalnym koncie na FB zaprezentował wygląd nowych banknotów:

Nowy król zostanie drugim monarchą w historii UK, który pojawi się na banknocie

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż „stare funty”, a więc banknoty przedstawiające królową Elżbietę II również pozostaną całkowicie legalnym środkiem płatniczym na terenie UK nawet po wprowadzeniu nowych wzorów z Karolem III. Oznacza to, że banknoty przedstawiające zmarłą niedawno monarchinię i jej następcę na tronie brytyjskim będą znajdowały się wspólnie w obiegu finansowym UK. „Nowe banknoty zostaną wydrukowane tylko w celu zastąpienia zużytych [banknotów] i zaspokojenia ogólnego wzrostu popytu na banknoty” - jak podaje Bank Anglii.

Nie znamy dokładnej daty wprowadzenia nowych banknotów na rynek pieniężny, w oficjalnym oświadczeniu Bank of England czytamy, iż będzie to w połowie roku 2024. Dodajmy także, iż w pracach nad nowym wzorem środków płatniczych trzymano się wytycznych rodziny królewskiej. Dotyczyły one jedna nie tylko samej estetyki czy projektu, ale ogólnego wpływu na środowisko naturalne. Pałacowi Buckingham wyjątkowo zależało, aby był on możliwe jak najmniejszy.

„Stare funty” z wizerunkiem Elżbiety II nadal pozostają w obiegu

Król Karol zostanie dopiero drugim monarchą w historii Wielkiej Brytanii, który pojawi się na banknocie. Chociaż Bank of England produkuje pieniądz papierowy od końca XVII wieku, podobiznę panującego monarchy po raz pierwszy zaprezentowano w 1960 r., kiedy banknot jednofuntowy przedstawiający królową Elżbietę II został wprowadzony do codziennego użytku. Rzecz jasna w przypadku monet sytuacja ma się zgoła inaczej, bo na nich wizerunek monarchy znajdował się już od wieków. Twarz królowej Elżbiety była obecna również na banknotach 20-dolarowych w Kanadzie, na monetach w Nowej Zelandii i niektórych innych krajach Wspólnoty Narodów.

Dodajmy także, iż w ostatnich lata obserwujemy spadek wykorzystania fizycznego pieniądze na Wyspach wraz z rosnącą popularnością płatności z wykorzystaniem kart płatniczych czy nawet telefonów. Jak podaje portal „The Guardian”, obiegu pozostaje ponad 4,7 miliarda banknotów Bank of England przedstawiających królową, o wartości około 82 miliardów funtów.

Polimerowe pieniądze wykonano trzymając się ekologicznych wytycznych

Przypomnijmy także, iż już 8 grudnia prawie 5 milionów monet 50-pensowych z wizerunkiem króla Karola weszło do obiegu w 9452 oddziałach pocztowych w Wielkiej Brytanii. Są to pierwsze masowo produkowane monety z twarzą nowego króla. Szacuje się, że to około połowy z tego, co ma trafić w sumie do obiegu. Więcej nowych monet zostanie wydanych zgodnie z zapotrzebowaniem, zastępując uszkodzone lub zużyte monety 50-pensowe z portretem królowej Elżbiety. W Wielkiej Brytanii krąży około 27 miliardów monet z wizerunkiem zmarłej królowej i nadal można nimi płacić.

Bank Anglii (ang. Bank of England) jest bankiem centralnym Wielkiej Brytanii. Odgrywa on rolę doradcy rządowego w sprawach polityki pieniężnej i, o ile to możliwe, stabilizuje walutę, ustalając odpowiednie stopy procentowe. Do jego klientów należą też banki komercyjne oraz banki centralne innych państw. W podziemnych skarbcach przechowywane są narodowe rezerwy złota.

W innym bezpiecznym miejscu poza Londynem bank ten nadzoruje drukowanie banknotów. Bank został utworzony w 1689 roku. Na początku był podmiotem prywatnym, a w 1946 roku został upaństwowiony przez rząd Clementa Attleego.

