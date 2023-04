Wyższe ceny ubezpieczenia za dom i samochód dokładają się do rosnących kosztów życia w UK

Koszty ubezpieczenia domu i samochodu w Wielkiej Brytanii, podobnie jak wiele innych rzeczy, poszły w górę w 2023. Początek wiosny w UK wiążę się z falą najróżniejszych podwyżek, a eksperci policzyli, o ile w sumie zdrożało życie na Wyspie w 2023 roku. Ostrzegamy na samym wstępie, że poszły mocno w górę...

Typowy koszt ubezpieczenia samochodu wynosi obecnie 613 GBP. Jak wynika z analizy Compare the Market koszt ten w porównaniu z 2022 rokiem zwiększył się aż o 81 funtów. W przypadku domów koszty te wyglądają następująco. Choć tutaj mamy do czynienia z mniejszym tempem wzrostu. Średni koszt ubezpieczenia domu wynosi obecnie 159 GBP, co oznacza podwyżkę o 7 GBP, a więc niby o niewiele. Jest to wzrost o 5% w skali roku. Trzeba jednak popatrzeć na te wskaźniki w szerszym kontekście. Te podwyżki dokładają się do innych podwyżek i jeszcze mocniej obciążają portfel przeciętnego mieszkańca Wysp. Brytyjskie media w związku z wieloma podwyżkami, które weszły w życie w kwietniu (między innymi council tax i wody bieżącej) ukuły termin „Awful April”, który dość dobitnie pokazuje, jak w powszechnej świadomości odbierany jest początek wiosny w UK...







Koszty ubezpieczenia samochodu i domu poszły w górę

W ramach analizy Compare the Market wzięto (uśrednione wartości) w zasadzie wszystkich podwyżek, które uderzyły w nas w ostatnim czasie. Jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”, rachunki za łączę szerokopasmowe zapewniające dostęp do internetu, za telewizję i usługi mobilne (telefon komórkowy) rosną w tym miesiącu, a rządowy program zapewniające obniżenie cen energii dobiegł końca w swojej pierwotnej formie i ceny poszły w górę. Obecnie, średni rachunek za prąd i gaz wynosi 2500 GBP.

Koszty kredytów hipotecznych ponoszonych przez właścicieli domów w przypadku również rosną, ze względu na podwyższenie podstawowej stopy procentowej Banku Anglii z 0,1% do 4,25% w ciągu ostatnich. 16 miesięcy. Biorąc to wszystko pod uwagę, średnie rachunki gospodarstw domowych w UK wzrosły nawet o 747 GBP w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W roku 2023 sumarycznie sięgnęły one 5785 funtów rocznie, gdy w 2022 wynosiły 5038.

Jak przetrwać finansowo „Awful April"?

W efekcie tej zwiększającej się presji finansowej na portfele mieszkańców UK, aż 58% gospodarstw domowych ograniczyło wydatki na ubrania, a 54% wydaje mniej na żywność w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Więcej niż sześciu na dziesięciu (64%) było w stanie zaoszczędzić do 150 funtów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. To twarde liczby, fakty, którym nie sposób zaprzeczyć...

Hélène Barnes, ekspert ds. kosztów życia w Compare the Market, powiedziała: „Miliony gospodarstw domowych będą zaniepokojone szokującym wzrostem ostatnich rachunków, a wiele z nich zauważy, że koszty energii i ubezpieczenia samochodu rosną szybciej niż inflacja. To wywrze dalszą presję na gospodarstwa domowe, które już borykają się z rosnącymi kosztami żywności i mieszkań. W tym trudnym czasie ludzie muszą znaleźć czas na szukanie oszczędności, aby nie płacić więcej, niż muszą” - komentowała na łamach „The Daily Mirror".

O ile więcej wydajemy na opłacenie rachunków w 2023 w porównaniu do 2022?

Z dobrych wieści warto wspomnieć o tym, że na Wyspie udało się uniknąć recesji. Według oficjalnych danych brytyjska gospodarka pod koniec ubiegłego roku radziła sobie lepiej niż wcześniej sądzono. Zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, w okresie między październikiem i grudniem 2022 nie odnotowano wzrostu gospodarczego w UK. Jednak z najnowszych danych Office for National Statistics wynika, że było to błędne mniemanie i gospodarka jednak wzrosła o 0,1 proc.

Przypomnijmy, jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez Office for National Statistics, indeks CPI zwiększył się w lutym 2023 do poziomu 10,4% w skali rok do roku. Mamy zatem do czynienia ze wzrostem o 0.3% w porównaniu ze styczniowym odczytem wynoszącym 10,1%.Ekonomiści prognozowali, iż w drugim miesiącu 2023 spadek inflacji będzie nadal postępował. Sądzono, że indeks CPI zatrzyma się na poziomie poniżej progu dwucyfrowego i wyniesie 9,9%. Tak się jednak nie stało...

Wypada zacytować klasyka i zadać pytanie - „jak żyć?”

Przekroczenie dziesięciu procent trzeba odebrać jako wynik zaskakujący i niespodziewany. Dodatkowo, w trzech poprzednich miesiącach (styczeń 2023, grudzień 2022, listopad 2022) mieliśmy do czynienia ze spadkiem poziomu inflacji z jego rekordowego od 41 lat poziomu. W październiku 2022 indeks CPI wyniósł aż 11,1%.

