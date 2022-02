Wywożenie i wywożenie gotówki w Wielkiej Brytanii - jaką kwotę należy zgłosić w urzędzie celnym?

Fot: Pixabay

Na jednej z popularnych grup na FB ("Wielkie i małe powroty z UK i innych zakątków do PL:)") pojawiło się pytanie o kwestie przewożenia pieniędzy samolotem. Czy istnieje jakiś limit przewozu gotówki? Od jakiej sumy ten fakt trzeba zgłosić w urzędzie celnym?

Oto pytanie, jakie zostało zadane:

Spiszymy z odpowiedzią!

Zasadniczo, nie istnieją żadne limity określając górny pułap gotówki, jaką możesz przewozić podróżując do Wielkiej Brytanii lub z Wielkiej Brytanii, przynajmniej nie z prawnego punktu widzenia. Linie lotnicze mogą mieć swoje wewnętrzne regulacje w tej kwestii i z całą pewnością podróżowanie z dużymi ilościami gotówki rzadko kiedy bywa wskazane. Zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii w przypadku przewożenia gotówki przekraczającej kwotę 10 tysięcy funtów należy zgłosić ten fakt w brytyjskim urzędzie celnym, jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych. Dzieje się tak nawet jeśli podróżujesz razem z rodziną lub w większej grupie i suma tych pieniędzy niejako rozkłada się na innych, konieczne jest złożenie takiej deklaracji.

Dodajmy, że są to przepisy brytyjskie. W świetle najnowszych regulacji unijnych, od 3 czerwca 2021 roku osoba, która przewozi co najmniej 10 000 euro, wjeżdżając do Unii lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Środek lokomocji nie ma tu żadnego znaczenia.

Przewóz gotówki między UK a państwami UE

Dodajmy również, iż musisz zadeklarować gotówkę w wysokości co najmniej 10 tysięcy euro, jeśli przewozisz ją między Irlandią Północną a dowolnym krajem spoza UE. Musisz również zadeklarować gotówkę w wysokości 10 000 EUR lub więcej, jeśli przyjeżdżasz do Irlandii Północnej z Wielkiej Brytanii. Podróżując w drugą stronę z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii nie musisz deklarować żadnej ilości gotówki.

Organy celne mogą poprosić cię o wypełnienie formularza "cash disclosure", jeśli wysyłasz gotówkę w wysokości co najmniej 10 000 EUR frachtem, pocztą lub kurierem między Irlandią Północną a dowolnym krajem spoza UE. Obejmuje to gotówkę wysłaną z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej.

O czym trzeba wiedzieć?

Rodzaje gotówki, które musisz zadeklarować:

banknoty i monety

obligacje na okaziciela

czeki podróżne

czeki (w tym czeki podróżne) podpisane, ale niewystawione na osobę lub organizację

Jeśli przewozisz gotówkę do lub z Irlandii Północnej, musisz również zadeklarować:

przekazy pieniężne

złote monety, sztabki lub samorodki

karty przedpłacone

Jeśli wyjeżdżasz z Wielkiej Brytanii musisz zgłosić gotówkę przed wyjazdem z kraju. Jeśli przyjeżdżasz do Wielkiej Brytanii możesz zadeklarować gotówkę przed podróżą lub zaraz po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Najwcześniej możesz złożyć deklarację na 72 godziny przed planowaną podróżą.

Jeśli nie złożysz deklaracji to cała posiadana przez ciebie gotówka może zostać przechwycona przez funkcjonariusza Straży Granicznej. Być może będziesz musiał zapłacić karę w wysokości do 5000 funtów, aby ją odzyskać. Wszelkie środki pieniężne mogą zostać zajęte, jeżeli organy celne mają uzasadnione podstawy, aby podejrzewać popełnienie przestępstwa.

Po wszelkie szczegóły odsyłamy na oficjalne strony rządowe pod ten adres: https://www.gov.uk/bringing-cash-into-uk