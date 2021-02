Wyszedł do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby. Kupił zdrapkę i wygrał £1mln

Fot. Getty

O niezwykłym szczęściu może mówić Brytyjczyk z Doncaster, który wyszedł do sklepu po artykuły pierwszej potrzeby, a wrócił do domu ze zdrapką wartą £1mln. Co kupił żonie za nagły przypływ gotówki?

47-letni Mark Plowright wyszedł do sklepu Nisa Local w Doncaster (South Yorkshire) jedynie po tzw. artykuły essentials. W trakcie zakupów Brytyjczyk poprosił też sprzedawcę o jedną zdrapkę, ale nie od razu zobaczył, co się na niej kryje. - Rozpakowałem zakupy i położyłem zdrapkę na stole, nie myśląc o niej więcej. Wyprowadziłem psa na spacer, wróciłem, zrobiłem herbatę i czekałem, aż Sara wróci do domu. Wtedy przypomniałem sobie o zdrapce, więc usiadłem, żeby ją zdrapać i zobaczyłem mnóstwo liczb 50 000. Dodawałem je i miałem już 300 000 funtów w chwili, gdy weszła Sara. Powiedziałem jej: Myślę, że wygraliśmy trochę pieniędzy! Kazałem jej to sprawdzić i wtedy Sara zdała sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nie zdrapałem jeszcze jednej części. Sara wzięła długopis i kartkę papieru, zsumowała i pomyślała, że wygraliśmy 750 000 funtów, czym byliśmy całkowicie zszokowani. Natychmiast zabraliśmy kupon do sklepu, aby go sprawdzić, a tam powiedziano nam, że musimy zadzwonić do Camelot. Kiedy to zrobiliśmy, Camelot powiedział nam, że w rzeczywistości jesteśmy teraz milionerami! - opowiedział drobiazgowo o swoim szczęściu Mark Plowright.

Milion funtów – co można za to kupić?

Mark i Sara nie musieli się zbyt długo zastanawiać, co kupić za swój pierwszy milion. Popędzili zaraz do sklepu, żeby kupić jacuzzi do ogrodu. Ponieważ jednak na jacuzzi trzeba było trochę poczekać, to Mark zdecydował się od razu wstawić do ogrodu nieco prowizoryczne, dmuchane jacuzzi, tak żeby Sara mogła świętować swoje 42. urodziny.

Za wygrane pieniądze para zamierza też wybrać się na wycieczkę do kilku egzotycznych miejsc i na romantyczną wycieczkę nowym samochodem do Francji.