Wysyp nowych połączeń lotniczych WizzAir! Jednym z nich: Kraków – Londyn Gatwick

Linia lotnicza WizzAir zapowiedziała uruchomienie w przyszłym roku 15 nowych połączeń lotniczych z Polski. Od czerwca 2020 r. węgierski przewoźnik zaoferuje loty m.in. z Krakowa do Londynu Gatwick.

WizzAir przygotował na przyszły rok nową ofertę lotów dla Polaków. Poza dotychczasowymi połączeniami węgierski przewoźnik zaoferuje aż 15 nowych połączeń z Krakowa, Warszawy i Gdańska. Najwięcej nowych tras zostanie uruchomionych z Krakowa, skąd od lipca i sierpnia przyszłego roku będzie można polecieć do Werony, Mediolanu i Bolonii we Włoszech, Barcelony w Hiszpanii, Trondheim, Tromso, Stavanger, Bergen i Haugesund w Norwegii, a także do Londynu Gatwick. Poza tym kilka połączeń zostanie uruchomionych od czerwca 2020 r. z Warszawy: do Bolonii we Włoszech, Madrytu w Hiszpanii, Turku w Finlandii i na Teneryfę (ta hiszpańska wyspa wchodzi w skład Wysp Kanaryjskich i jest położona na Oceanie Atlantyckim). Wreszcie od początku czerwca przyszłego roku Polacy polecą także samolotem WizzAir z Gdańska do Bari we Włoszech.

Ale to jeszcze nie wszystko, WizzAir poinformował w oficjalnym komunikacie o zwiększeniu od przyszłego lata liczby rejsów o 24 loty tygodniowo. Dla przykładu z Gdańska polecimy do Oslo nie 7, a 10 razy w tygodniu, z Trondheim nie 3, a 4 razy, z Krakowa do Rzymu nie 5, a 7 razy, natomiast z Warszawy do Kutaisi nie 3, ale 4 razy w tygodniu.

Łącznie Wizz Air zaoferuje Polakom w 2020 r. 193 połączenia lotnicze do 28 krajów z dziewięciu lotnisk. Obecnie pasażerowie mogą wybierać pośród 178 tras, obsługiwanych przez nowoczesne samoloty typu Airbus A320 i A321. Jak wynika ze statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Wizz Air jest trzecią najchętniej wybieraną linią lotniczą w Polsce, z której usług skorzystało w ubiegłym roku 8,7 mln pasażerów. Pod względem ilości przewiezionych pasażerów w Polsce lepiej poradził sobie tylko Ryanair (11,5 mln) i PLL LOT (10,5 mln).

Przypomnijmy, że WizzAir posiada obecnie w Polsce pięć baz - w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. W przyszłym roku przewoźnik sprowadzi też do Polski cztery nowe samoloty.