Wysyłka paczek do Polski i Wielkiej Brytanii po Brexicie. Oto prosty sposób na przezwyciężenie papierologii

Artykuł sponsorowany

Masz do wysłania paczkę z Polski do UK lub z UK do Polski? Zastanawiasz się, jakie zasady obowiązują w tym względzie po Brexicie? Euro-paka.pl wyjaśnia wszystko krok po kroku i bierze na siebie całą papierologię.

1 stycznia 2021 zakończył się brexitowy okres przejściowy, a Wielka Brytania ostatecznie i całkowicie opuściła Unię Europejską. Wśród wielu konsekwencji Brexitu, kwestia nowych zasad dotyczących wysyłki paczek między UK a państwami UE (w tym Polską), spędza sen z powiek niejednemu Polakowi na Wyspach.

Jakie zasady wysyłki paczek z Polski do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Polski obowiązują aktualnie? Jakich formalności należy dopełnić i jakie opłaty uiścić? Co można przesłać w paczce zagranicznej, a czego nie wolno? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Naliczanie VAT i opłat celnych po Brexicie

Obecne zasady wysyłki paczek z UK do Polski lub w drugą stronę nakładają na wysyłającego nowe obowiązki. Przede wszystkim trzeba oszacować łączną wartość przesyłanych przedmiotów. Ta kwestia jest bardzo ważna, ponieważ determinuje ewentualne dodatkowe opłaty podatkowe i celne. Formalności związane z deklaracją celną wypełni za nas euro-paka.pl.

Podatek VAT był wymagany nawet przed Brexitem. Jednak od zakończenia okresu przejściowego zmienił się sposób naliczania tego podatku. W przypadku paczek prywatnych, wysyłanych na przykład do rodziny czy przyjaciół, znajomych, zwolnione z podatku VAT są te paczki z Polski do Anglii, w których przesyłane są przedmioty o łącznej szacunkowej wartości nie przekraczającej określonego limitu. Jeśli paczka przekroczy ustalony limit, naliczony zostanie dodatkowo podatek VAT, którego stawka zależy od tego, do jakiego kraju paczkę wysyłamy - stawka VAT może być inna dla paczek z Polski do UK, a inna dla paczek z UK do Polski.

Oprócz podatku VAT, paczki z UK do Polski czy z Polski do UK mogą też zostać objęte opłatą za cło. Opłaty za cło nie są doliczane wtedy, gdy UE lub Wielka Brytania jest jedynym miejscem pochodzenia przesyłanego przedmiotu (miejscem jego produkcji i jednocześnie miejscem pochodzenia materiałów, z których przedmiot jest wykonany). Jeśli wysyłane przedmioty nie spełniają tego kryterium, agencje celne mogą doliczyć cło.

W jaki sposób i w którym momencie dowiemy się, czy naliczono nam dodatkowe opłaty VAT i cło? Jeśli skorzystamy z usług euro-paka.pl, sprawa będzie dość prosta, ponieważ jak informuje przedstawiciel firmy, Jakub Maksymiuk: „Pomimo iż dodatkowe opłaty podatkowe i celne są naliczane dopiero, gdy paczka dotrze do magazynu agencji celnej w kraju docelowym, nasz inteligentny system informuje w trakcie składania zamówienia, czy może zostać naliczona dodatkowa opłata przez agencje celną i podaje jej przybliżoną wartość”.

Oprócz ewentualnych dodatkowych opłat, w związku z nowymi przepisami, dotyczącymi wysyłki paczek po Brexicie, nadawca paczki ma również obowiązek wypełnić specjalne dokumenty celne. Warto jednak wiedzieć, że przy skorzystaniu z usług euro-paka.pl, wszelkie formalności związane z wysyłką zostaną załatwione za nas: „Za pośrednictwem naszej firmy można przesyłać prywatne paczki z Polski do Wielkiej Brytanii i z Wielkiej Brytanii do Polski. Nasi pracownicy są w stałym kontakcie z agencjami celnymi, dlatego dokumentacja jest przygotowywana bezbłędnie, co pozwala na bezproblemową wysyłkę paczek, abyście mogli zamawiać kuriera tak jak dotychczas - szybko, tanio i bezpiecznie” - zapewnia Jakub Maksymiuk.

Wysyłka paczek z Polski do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Z początkiem 2021 roku mieszkańcy zarówno Unii Europejskiej, jak i Wielkiej Brytanii, zostali zaskoczeni znacznie wyższymi opłatami związanymi z wysyłką paczek zagranicznych między UK a UE. Kiedy można być zwolnionym z dodatkowych z VAT-u?

Dodatkowe opłaty VAT wiążą się przede wszystkim z tym, jaka jest wartość wysyłanych w paczce przedmiotów. Wartość tą nadawca paczki musi oszacować i zadeklarować samodzielnie. Jak podkreśla Jakub Maksymiuk z euro-paka.pl: „Podczas zamawiania kuriera na naszej stronie internetowej będziecie musieli podać szacunkową wartość wysyłanych przedmiotów - podkreślamy, jest to szacunkowa deklarowana przez WAS wartość np. bluza kupiona rok temu za 100 zł, już nie ma takiej wartości, a jeżeli jest dodatkowo używana to może mieć wartość 1 zł. Prosimy nie zawyżać wartości przedmiotów, gdyż mogą wystąpić dodatkowe opłaty naliczone przez agencje celne”.

Warto wiedzieć, że w przypadku paczek z Polski do Wielkiej Brytanii, jeśli przesyłane przez nas przedmioty nie przekroczą łącznej wartości 39 funtów (czyli około 200 zł), nasza paczka będzie zwolniona z dodatkowych opłat z tytułu VAT. Jeśli jednak łączna wartość przesyłanych przedmiotów przekroczy 39 funtów, agencja celna będzie mogła doliczyć podatek VAT. Agencja będzie też mogła doliczyć ewentualnie cło (jeśli przedmioty w paczce nie pochodzą z UE) - a te dodatkowe opłaty będzie musiał ponieść adresat przesyłki. Trzeba też pamiętać, że aktualnie maksymalna łączna wartość produktów W JEDNEJ PACZCE nie może wynosić więcej niż 139 GBP/150 EUR/740 ZŁ.

Wysyłka paczek z UK do Polski po Brexicie

W przypadku wysyłki paczki z Wielkiej Brytanii do Polski za pośrednictwem euro-paka.pl, procedura po stronie nadawcy paczki wygląda podobnie. Znów należy wejść na stronę internetową euro-paka.pl, a tam wprowadzić podstawowe parametry przesyłki oraz - co szczególnie ważne ze względu na ewentualne dodatkowe opłaty podatkowe - szacunkową łączną wartość przedmiotów znajdujących się w paczce. W przypadku wysyłki paczek z Wielkiej Brytanii do Polski limity są nieco inne z niż przy paczkach z Polski do UK.

Według informacji zawartych w prawie polskim powinno nastąpić zwolnienie z podatku VAT dla towarów, których wartość nie przekracza 45 EUR i są one wysyłane w celach niehandlowych. Z kolei jeśli chodzi o opłaty celne, to tutaj różne firmy kurierskie podają różne stawki. Euro-paka.pl współpracuje z wieloma firmami kurierskimi, dlatego na stronie euro-paka.pl znajdziemy szeroki wybór, który będziemy mogli dostosować do swoich potrzeb.

Czego nie można wysyłać po Brexicie?

Przygotowując paczkę do wysyłki z Polski do UK lub z UK do Polski, warto mieć świadomość tego, czego przesyłać po Brexicie nie można. Bezwzględnie nie można przesyłać w paczce z Polski do Anglii czy z Anglii do Polski produktów pochodzenia odzwierzęcego (mięso, nabiał) i innych towarów, które mogą powodować zagrożenie fitosanitarne.

Dodatkowo, najczęstszymi towarami wykluczonymi z transportu są:

materiały łatwopalne

lekarstwa na receptę (w formularzu zamówień prosimy precyzować dokładniej jakiego rodzaju farmaceutyki będą przewożone, np. suplementy diety, witaminy)

alkohol, papierosy, wyroby tytoniowe

materiały wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,

narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,

żywe rośliny i zwierzęta,

zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,

dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.

Próba przesyłki powyższych towarów może poskutkować cofnięciem paczki na granicy. Jak dodaje Jakub Maksymiuk z euro-paka.pl: „Herbata, kawa, słodycze i inne produkty spożywcze jak do tej pory przechodzą bezproblemową odprawę celną. Jeżeli coś w tej kwestii się zmieni, to natychmiast o tym poinformujemy. Oczywiście te przedmioty nie podlegają ubezpieczeniu i są towarami wyłączonymi z transportu i nie powinny być wysyłane tak jak to miało miejsce przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”.

Redakcja Polish Express zaznacza, że publikowane powyżej informacje nie stanowią wykładni przepisów celnych i prawnych. Zostały napisane na podstawie informacji publikowanych przez firmy kurierskie i informacje ogólnie dostępne w internecie.

Autor: Redakcja Polish Express