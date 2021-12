Wysyłka paczek do Polski i Anglii tak jak przed Brexitem. To możliwe!

Artykuł sponsorowany

Po prawie roku czasu od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wysyłka paczek zawierających prezenty lub rzeczy osobiste do Polski lub Anglii staje się prawie tak prosta jak przed Brexitem. Nie trzeba wiele, wystarczy jedynie dostosować się do wskazówek zamieszczonych w tym artykule oraz do poradników zamieszczonych na stronie naszego partnera www.euro-paka.pl.

Czy występują dodatkowe opłaty celne?

Do paczek, które są wysyłane z Polski do Anglii, Szkocji lub Walii bardzo rzadko zdarza się, aby przewoźnicy doliczali dodatkowe opłaty w tym cło i VAT, a sprawa jest bardzo prosta - wystarczy nie przekroczyć kwot wolnych od dodatkowych opłat (39GBP / ok. 200 zł), ale nawet jeżeli przekroczysz to nie musisz się o to martwić! Celnicy nie mają w zwyczaju doliczania opłat, jeżeli wartość paczek nie przekracza 700 zł. Ale jak w takim razie zmieścić się w tej kwocie i wysłać całą pakę prezentów i innych rzeczy? Zamawiając kuriera na www.euro-paka.pl należy podać szacunkową wartość przedmiotów. Jak sama nazwa wskazuje są to kwoty, które sami deklarujemy np. ubrania mogą być warte 2, 3 lub 5 zł a zabawki 5 lub 10 zł. Nie ma sztywnej reguły wyceniania, po prostu wpisujesz tyle ile uważasz. Według informacji przekazywanej przez klientów serwisu Euro-paka.pl, którzy wysłali już ponad 120 tyś paczek w tym roku, celnicy w ponad 99% przypadków nie mają w zwyczaju weryfikowania tych kwot na kierunku Polska - Wielka Brytania, ponieważ paczki przechodzą zbiorową odprawę celną.

Sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana na trasie Wielka Brytania - Polska, o ile się nie zmieniają reguły wyceniania, tak maksymalna wartość, która jest wolna od dodatkowych opłat celnych, nie może przekraczać 45 EUR (co daje na chwilę pisania tego artykułu zaledwie ok. 38 GBP). Po prostu, jeżeli chcesz wysłać paczkę i nie płacić żadnych opłat celnych, to musisz się zmieścić w tej kwocie - dostosuj się do wskazówek wyceny w akapicie powyżej (możesz zadeklarować jakie chcesz wartości - ubrania mogą być warte 0.5, 1 lub 2 GBP tak samo z zabawkami i innymi przedmiotami). W przypadku przekroczenia wartości wolnych od należności celnych, celnicy doliczają max. 23% VAT od wartości przesyłki. Opłaty te zazwyczaj trzeba uiścić na stronie internetowej firmy kurierskiej.

Czy muszę wypełniać deklaracje lub inną skomplikowaną papierologię?

Serwis www.euro-paka.pl jako jeden z nielicznych na rynku kompleksowo zajmuje się przygotowaniem dokumentacji. O nic nie musisz się martwić, wystarczy, że zamówisz kuriera na powyższej stronie internetowej, a pracownicy przygotują całą dokumentację za Ciebie, bezbłędnie na podstawie informacji które podasz. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoje przesyłki bezproblemowo przejdą odprawę celną i szybko dotrą w wyznaczone miejsce. Zazwyczaj transport paczek trwa 3 - 4 dni robocze na obydwu kierunkach (Polska - Wielka Brytania oraz Wielka Brytania - Polska). Natomiast drukarka, a co za tym idzie - wydrukowanie etykiet i dokumentów nie jest koniecznie. Euro-paka.pl udostępnia możliwość w której kurierzy wszystko przywożą gotowe! (usługa dostępna na kierunku Polska - Wielka Brytania)

Przed Brexitem wysyłaliśmy żywność, czy to jest nadal możliwe?

Oczywiście, że tak! Produkty zakupione w sklepie, które nie są pochodzenia odzwierzęcego (np. mięso, nabiał, jajka) można bez problemu wysyłać na obydwu kierunkach. Takimi przykładowymi towarami są: herbata, kawa, różnego rodzaju słodycze (w tym czekolady) oraz przeróżne produkty suche. Przed brexitem nie można było wysyłać również przetworów (np. ogórki, dżemy) i w tej kwestii nic się nie zmieniło. Takie produkty wysyłasz na własną odpowiedzialność, a to oznacza, że jeżeli któryś z tych produktów zepsuje się w transporcie to po prostu nie otrzymasz za nie odszkodowania. Pomimo tego zakazu, jak i również zakazu wysyłania mięsa (który również był przed Brexitem), to w większości paczek nadal znajdują się te produkty, a osoby je wysyłające po prostu tego nie deklarują i również nie deklarowali tego przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wysyłanie paczek po Brexicie to tylko z pozoru skomplikowna kwestia, a ludzie korzystający z usług kurierskich zostali w większości przypadków przestraszeni. Po roku czasu od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rynek został zweryfikowany przez osoby wysyłające paczki i prawdę mówiąc, nie wiele się zmienia i można wysłać paczkę (prawie) tak jak przed Brexitem. Na wszelki wypadek, jeżeli masz więcej pytań i wątpliwości to zajrzyj tutaj:

Zaznaczamy, że publikowane powyżej informacje nie stanowią wykładni przepisów celnych i prawnych. Zostały napisane na podstawie informacji publikowanych przez firmy kurierskie, informacji ogólnie dostępnych w internecie oraz przekazywanych przez portal euro-paka.pl

