Wystartowała pierwsza globalna platforma streamingowa dla Polonii - POLONICO

artykuł sponsorowany

W pierwszych dniach maja swoją działalność rozpoczął serwis POLONICO, który zachęca Polaków do wspólnego tworzenia unikalnego, Polonijnego kanału telewizyjnego - POLONICO TV.

W ofercie platformy POLONICO znajduje się łącznie sześć kanałów telewizyjnych: Regio, Adventure, Biznes24, Power TV, Top Kids Jr oraz najważniejszy kanał - Polonico TV, który tworzą kreatywni Polacy na całym świecie. Specjalnością kanału POLONICO TV są pasjonujące rozmowy z przedsiębiorcami polonijnym, twórcami mediów oraz działaczami.

Dzięki globalnej bazie POLONICO NETWORK każdy Użytkownik Platformy POLONICO będzie miał wkrótce możliwość skontaktowania się z profesjonalistami, przedsiębiorcami i liderami organizacji, których poznał w POLONICO TV oraz z ich bezcenną siecią kontaktów. W sobotę 22 maja rusza POLONICO LIVE - Transmisja na żywo z Krakowa, gdzie organizowana jest doroczna impreza networkingowa podróżników U-RODZINY.

Polonico LIVE będzie powracać wraz z innymi imprezami Polonii światowej. Dla wszystkich Polaków na świecie otwarte zostaje także OKNO DOBRYCH WIADOMOŚCI - każdy będzie mógł „Wrzucić” do tej skrzynki swoją wiadomość vidoe (MESSAGE) nagraną telefonem komórkowym - w ciągu kolejnych 24 godzin będzie ona publikowana na antenie POLONICO TV, na równi z innymi programami.

Z myślą o widzach z Wielkiej Brytanii powstał również segment WYSPA TV, który dostarcza oryginalny kontent tworzony przez Polaków zamieszkujących Wyspy Brytyjskie. Widzowie mogą m.in.: zadać pytanie ekspertowi w sprawach socjalnych, imigracyjnych czy urzędowych czy wspólnie z najmłodszymi posłuchać polskich Bajek Na Dobranoc.

Oferta programowa POLONICO TV to tylko część możliwości rozrywkowych, edukacyjnych i informacyjnych oferowanych przez Platformę POLONICO OTT (over the top distribution). Prawdziwym hitem jest kanał biznesowy BIZNES24, animowane piosenki dla najmłodszych w KIDS JUNIOR, które wspomagają naukę języka polskiego czy ADVENTURE - kanał dla ludzi głodnych przygody. Jak się bawić w sobotni wieczór na domówce to tylko przy POWER TV, które codziennie przez całą dobę dostarcza energii dla miłośników danceowego bitu znad WIsły.

Już teraz można przetestować ofertę telewizyjną platformy POLONICO za darmo! Wystarczy, że dodasz do koszyka pakiet "START POLONICO”5, a w trakcie realizacji zamówienia wpiszesz kod promocyjny „EXPRESS".

Platforma POLONICO jest projektem niezależnych ekspertów medialnych i Fundacji Kossakowskiego. Więcej informacji na Facebook, Instagram oraz Twitter POLONICO TV