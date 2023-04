Wyspiarze mają dość torysów. Tylko 11 proc. wierzy, że Partia Konserwatywna dotrzyma składanych przez siebie obietnic

Rishi Sunak zyskał w sondażach, ale... to by było na tyle

Rishi Sunak znacząco ocieplił wizerunek rządzącej Partii Konserwatywnej, ale większość Wyspiarzy wciąż nie chce głosować na torysów w nadchodzących wyborach. Tylko 11 proc. Brytyjczyków wierzy w to, że Partia Konserwatywna dotrzyma składanych przez siebie obietnic.

Skompromitowana licznymi aferami Partia Konserwatywna, nieudolna w zakresie doprowadzenia Brexitu do końca, w kwestii zapewnienia wystarczającej siły roboczej w kluczowych dla gospodarki sektorach, a także w obszarze kontroli granic, raczej nie ma co liczyć na solidne poparcie w nadchodzących wyborach. Większość Brytyjczyków nie chce widzieć torysów u steru i od dłuższego czasu nic się w tym względzie nie zmienia. I to pomimo tego, że po katastrofalnym okresie błyskawicznego premierostwa Liz Truss, Rishi Sunak uspokoił nieco sytuację i ocieplił w społeczeństwie wizerunek Partii Konserwatywnej.







Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Ipsos dla dziennika „The Standard” wynika, że Rishi Sunak idzie w łeb w łeb z liderem laburzystów Sir Keirem Starmerem, jeśli chodzi o „najbardziej kompetentnego premiera”. Poparcie dla Sunaka wynosi 37 proc., a dla Starmera - 36 proc., co stanowi pewną zmianę, jako że w styczniu poparcie dla urzędującego premiera wynosiło 33 proc., a dla lidera laburzystów – 39 proc. Na korzyść Sunaka z pewnością przemawia doprowadzenie do finału umowy w sprawie handlu w Irlandii Północnej, działania na rzecz przywrócenia podupadłych więzi z Francją, przygotowane plany poradzenia sobie z kryzysem migracyjnym (zwłaszcza kryzysem tzw. „małych łódek” płynących przez kanał La Manche), opracowana reforma opieki nad dziećmi oraz solidnie przygotowany budżet.

32 proc. ankietowanych jest zadowolonych z pracy, jaką wykonuje Rishi Sunak na stanowisku premiera (wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu do lutego), a 54 proc. jest z tego niezadowolonych (spadek o 5 pkt. proc.). W przypadku Sir Keira Starmera zadowolonych z jego poczynań jest 31 proc. ankietowanych, a niezadowolonych - 51 proc.

Najnowszy sondaż nie jest dobry dla Partii Konserwatywnej

Sondaż Ipsos pokazał jednak, że niezależnie od lepszych notowań premiera Rishiego Sunaka w społeczeństwie, Partia Konserwatywna nie ma na razie co liczyć na większe poparcie. Kilka kluczowych rezultatów badania przedstawia się następująco:

Partia Pracy ma 49 proc. poparcia (to spadek o 2 pkt proc. w porównaniu z lutym); Partia Konserwatywna ma 26 proc. poparcia (to wzrost o 1 pkt proc.); na Liberalnych Demokratów zagłosowałoby 11 proc. wyborców (wzrost o 2 pkt proc.), a na Zielonych - 6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.),

70 proc. ankietowanych uważa, że torysi źle wykonują powierzone im zadania, a przeciwnego zdania jest 21 proc. wyborców. 65 proc. respondentów jest zdania, że nadszedł czas na zmiany,

39 proc. Brytyjczyków uważa, że Keir Starmer jest gotowy, by rządzić, ale przeciwnego zdania jest aż 40 proc. z nich,

Trzy czwarte wyborców Partii Konserwatywnej jest zadowolonych z pracy wykonywanej przez Rishiego Sunaka (wzrost o 10 pkt proc.), a 15 proc. jest niezadowolonych (spadek o 11 pkt proc.),

Wyborcy Partii Pracy są słabiej przekonani do Sir Keira Starmera - 48 proc. jest z niego zadowolonych (spadek o 8 pkt proc.), a 45 proc. jest niezadowolonych (wzrost o 16 pkt proc.).

77 proc. Brytyjczyków nie popiera sposobu, w jaki zarządzany jest obecnie kraj.

Wyspiarze nie ufają politykom

Biorąc pod uwagę kryzys kosztów utrzymania, kryzys migracyjny, kryzys związany z brakiem siły roboczej, a także przetaczające się przez kraj strajki, nie dziwi fakt, że Wyspiarze nie ufają politykom w zasadzie z żadnej strony sceny politycznej. Trochę ponad jedna trzecia wyborców uważa, że Partia Pracy nie jest na bieżąco z problemami Wyspiarzy, a o torysach to samo sądzi 54 proc, ankietowanych. Tylko 21 proc. Wyspiarzy wierzy w to, że Partia Pracy dotrzyma składanych przez siebie obietnic, a w przypadku Partii Konserwatywnej wynik ten wynosi zaledwie 11 proc. 70 proc. Wyspiarzy jest zdania, że Rishi Sunak obieca wszystko, by tylko zdobyć głosy, a 58 proc. to samo mówi o partii Sir Keira Starmera. Jednocześnie 28 proc. ankietowanych uważa, że lepiej żyłoby im się pod rządami Partii Pracy, 16 proc. twierdzi, że pod dalszymi rządami torysów, a 51 proc. nie wierzy, żeby miało to dla nich jakiekolwiek znaczenie.

Rishi Sunak ma o co walczyć

Eksperci Ipsos nie mają wątpliwości, że Rishi Sunakk ma o co walczyć, biorąc pod uwagę nadszarpniętą reputację Partii Konserwatywnej. - Rezultaty badania są i pozytywne, i negatywne dla Rishiego Sunaka, ale ogólne przeciwności polityczne, przed którymi stoi, są bardzo trudne. Z jednej strony [premier] będzie zachęcony tym, jak poprawiają się jego osobiste notowania w sondażach, zarówno indywidualnie, jak i w porównaniu z Keirem Starmerem. Z drugiej strony nie widzimy żadnego znaczącego ruchu w głównych danych dotyczących zamiarów głosowania, a Partia Pracy wciąż ma ponad 20 punktów przewagi. Opinia publiczna pozostaje pesymistyczna co do gospodarki, w przeważającej większości uważa, że rząd źle radzi sobie z zarządzaniem krajem, a co najważniejsze, dwie osoby na trzy uważają, że nadszedł czas na zmiany w następnych wyborach powszechnych. Wszystko to sprawia, że zwycięstwo konserwatystów w tych wyborach wydaje się – na razie – mało prawdopodobne – podsumowuje wyniki ankiety dyrektor ds. polityki w Ipsos Keiran Pedley.

