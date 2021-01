Wyspa Jersey - poznaj tajemnice "raju podatkowego", w którym Polak dokonał brutalnego morderstwa

Fot: PixaBay

Wyspa Jersey to potoczna nazwa dependencji korony brytyjskiej, która oficjalnie nazywa się Baliwatem Jersey. Oto najważniejsze informacje o tym terytorium!

Jersey obejmuje administracyjnie samą wyspę Jersey, jedną z Wysp Normandzkich oraz kilkadziesiąt sąsiednich, niezamieszkanych wysepek. Zasadniczo jest to terytorium zależne Wielkiej Brytanii, ale oficjalnie rządzi nim gubernator, który sprawuje swoją władzę w imieniu królowej brytyjskiej. Ciekawostka - na wyspie Jersey Elżbieta II nosi tytuł Księżnej Normandii. Praktyczną władzę sprawuje lokalny rząd wybierany w wyborach.

Historia wyspy Jersey

Historia tego terytorium jest dość ciekawa. Wyspę przyłączył do Księstwa Normandii Wilhelm Długi Miecz, książę Normandii, w 933 roku. Następnie jego potomek, Wilhelm Zdobywca, zdobył Anglię w 1066, co doprowadziło w ostateczności do połączenia Księstwa Normandii i królestwa Anglii pod jednym monarchą. Jak długo trwały rządy angielskie w Normandii? Król Jan bez Ziemi stracił wszystkie terytoria w roku 1204 na rzecz króla Francji, ale właśnie - z jednym wyjątkiem! I tym wyjątkiem była wyspa Jersey wraz z Guernsey i innymi Wyspami Normandzkimi, które odtąd miały już wewnętrzny samorząd.

W XVIII w. Francuzi podjęli dwie próby zdobycia wyspy: nieudany desant w 1779 i desant, zakończony bitwą w Saint Helier w 1781. Obydwie te próby okazały się porażkami. Wyspę udało się zdobyć hitlerowskim Niemcom. Dokonali oni tego 1 lipca 1940. Nazistowska okupacja trwała aż do końca II Wojny Światowej w Europie.

Najważniejsze informacje o wyspie Jersey

Pod względem prawnym Jersey nie jest częścią Unii Europejskiej ani Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale za obronę i bezpieczeństwo odpowiada Wielka Brytania. Jersey posiada również swoją własną walutę, którą jest funt Jersey wymienny 1:1 na funt brytyjski.

Powierzchnia wyspy Jersey, największej i najbardziej wysuniętej na południe z Wysp Normandzkich wynosi 120 kilometrów kwadratowych. Wyspa jest tak mała, że da się ją objechać w jeden dzień rowerem. Jej powierzchnia jest zbliżona do polskiego Rzeszowa. Do Baliwatu Jersey należą również grupy niezamieszkałych wysp Minquiers, Ecréhous, Pierres de Lecq i Dirouilles. Jersey i towarzyszące jej mniejsze wysepki zbudowane są z granitów i gnejsów. Najwyższym punktem wyspy jest wzgórze Les Platons które osiąga wysokości 142 m n.p.m.

Klimat na wyspie jest umiarkowany ciepły morski, z łagodnymi zimami i umiarkowanym latem.

Wyspa Jersey jako "raj podatkowy"

Wyspa Jersey podzielona jest na 12 okręgów (parishes). Według szacunków z 2019 roku Jersey zamieszkuje około 107 800 osób. Zasadniczo większość osób mieszkających na wyspie urodziła się na niej. Jeśli idzie o narodowości mieszkające na Jersey to najwięcej jest Brytyjczyców (ok. 31%), potem są Portugalczycy (głównie z Madery, ok. 7%), Polacy (ok. 3%) oraz Irlandczycy (ok. 2%).

Na wyspie Jersey obowiązują dwa języki urzędowe: angielski i francuski. Oprócz nich ważnym językiem jest lokalny język Jèrriais. Jest on tradycyjną mową mieszkańców wyspy, ale niewielu z nich posługuje się nim na co dzień.

Współcześnie poważną rolę w gospodarce Jersey odgrywają usługi finansowe, które stanowią około 60% PKB. Co jest tego powodem? Otóż mamy tu do czynienia z "rajem finansowym", do którego uciekają przedsiębiorcy (szczególnie ci z Niemiec), aby nie płacić podatków. Wynika to z odrębnego ustawodawstwa oraz specyficznego położenia politycznego i geograficznego. Poza tym wyspa jest też popularnym miejscem wypoczynku (około 25% tutejszego PKB) oraz panuje tu dość niskie bezrobocie.

Polacy na wyspie Jersey

Nasi rodacy zaczęli się tu pojawiać już w 1999 roku. Jak podaje portal Gość.pl Polacy mieszkający w Jersey pochodzą z Mielca i jego okolic w sporej części. Dlaczego? Ponieważ Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego zapoczątkowała wyjazdy na wyspę pomagając Związkowi Farmerów na Jersey w poszukiwaniu pracowników. Obecnie na Jersey mieszka kilka tysięcy Polaków. W stolicy wyspy, Saint Helier da się usłyszeć język polski, jest tu polski sklep i restauracja, a swego czasu miał tu również miejsca festiwal polskiej kultury!

Źródło: Wikipedia

